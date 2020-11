Etätöiden etuihin kuuluu, että pääsee hätistelemään harakoita pois keittiön ikkunan alla olevalta lintujen ruokintapaikalta. Terävä napautus nyrkillä ikkunaan, ja johan lehahtavat harakat lintulaudalta keikkumasta.

Vähäksi aikaa. Kohta ne ovat naakkaparven kanssa uudestaan kärkkymässä, että joku porukasta käy heilauttamassa lintulautaa. Sitten voi jatkaa lounasbuffettia.

Nyrkki ikkunassa on heiveröinen ase harakoiden ruokahalua vastaan. Viikossa meni ämpärillinen kuorittuja auringonkukansiemeniä sekoitettuna maapähkinöihin. Laskin että noin kymmenen euroa on tämän harrastuksen hinta seitsemässä päivässä. Eihän se ihan yhtä paljon ole kuin miehen tupakoinnin viikottaiset kustannukset, mutta aika paljon kuitenkin, kun talvessa on viikkoja jonkin verran.

Kovemmat aseet käyttöön

Päätin käyttää nyrkkiä kovempaa asetta, ja vaihdoin perinteisen lintulaudan ruokinta-automaattiin, jossa siemenet ovat visusti säiliössä sisällä, eivätkä isot linnut pääsee niihin käsiksi. Menekki on edelleen kovaa, mutta nyt ämpärillinen siemeniä kestää ainakin kaksi viikkoa, ja ne menevät niihin suihin, joihin niiden toivonkin menevän.

Toisaalta käy vähän sääliksi harakoita, variksia ja naakkoja, kun kukaan ei haluaisi ruokkia niitä ja tarvitsevathan nekin ruokaa. Mutta jos ei ole harakalla itsellään tolkkua, jonkun se pitää asettaa.

Tiaiset, varpuset ja pähkinänakkelit oppivat ruokinta-automaatin sekunnissa. Nyt niitä istuu neljäkin samaan aikaan reikien suulla ja pyörittelevät mukavasti päitään. Sepelkyyhkyt eivät ole vielä honanneet, ettei yläilmoista enää tipu tavaraa entiseen tapaan. Yksi niistä ei jouda millään syömään, kun koko ajan pitää jahdata lajitovereita pois samoilta apajilta. Sillä kuluu varmasti ruokaillessa enemmän kaloreita kuin mitä se varsin hektisestä ruokailuhetkestään saa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimituksen toimittaja