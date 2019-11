Kolumni: Suoratoistopalvelut kilpailevat katsojista yhä räyhäkkäämmin, eikä sisältöjen paljouteen tottunut kuluttaja osaa valita vain yhtä — Harmi, ettei kuukausimaksulla pysty ostamaan aikaa

Paniikki! Mikä avuksi, kun kaikki hyvät sarjat ja elokuvat eivät enää olekaan tarjolla kymmenellä eurolla kuussa?



Elokuvien ja sarjojen suoratoistopalvelu Netflix totutti aikoinaan kuluttajat liian hyvään: siihen tunteeseen, että siellä on kaikki. Tai jos Netflixistä ei jotakin löytynyt, sitä ei tarvittu.



Nyt eri suoratoistopalvelut kilpailevat katsojista ja kuukausimaksajista yhä räyhäkkäämmin. Netflixillä, HBO:lla, Viaplaylla ja lukuisilla muilla palveluilla on omat, yksinoikeudella esittämänsä vetonaulasarjat, joita palvelut puffaavat näyttävästi. Eikä sisältöjen paljouteen tottunut kuluttaja osaa valita vain yhtä.



Esimerkiksi Disneyn oma suoratoistopalvelu aukesi Yhdysvalloissa viime viikolla. Koska Disney omistaa muun muassa Marvel- ja Star Wars -tuotemerkit, niihin liittyvät elokuvat ja sarjat näkyvät jatkossa vain Disney+:n käyttäjille.



Myös teknologiayritys Apple on perustanut oman suoratoistopalvelunsa. Eikä ihme. Kuukausimaksumalli on hyvä bisnes. Kuinkakohan moni maksaa palveluista niin, ettei edes muista maksavansa?



Eri suoratoistopalveluiden kuukausimaksut nousevat yhdessä huimaksi summaksi, koska kuluttaja ei osaa valita huippusarjojen väliltä. Maksuhalukkuuden loputtua piratismi on taas alkanut nostaa päätään. Uutissivusto Torrentfreak kirjoitti brittihallituksen teettämästä selvityksestä, jonka mukaan torrent-liikenne ja viihteen jakaminen vertaisverkoissa on taas kasvamassa.



Striimaustaiston keskellä kuluttajan kannattaa pitää pää kylmänä. On hyväksyttävä se, että kaikkia hyviä sarjoja ei ehdi katsoa kukaan. Eikä kuukausimaksulla voi ostaa aikaa.