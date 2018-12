Kolumni: Pääasia on maakunnan kehittäminen - siihen tarvitaan poliittista voimaa ja hyviä liittolaisia

Poliittinen päätöksenteko on sekä voima- että taitolaji. Silläkin kuka ja mistä on ministeri, on väliä.

Työministeri Kouvolasta ja oikeusministeri Mäntyharjulta päättivät sijoittaa toisen uusista lääkärikoptereista Uttiin vastoin asiaa valmistelleen asiaintuntijaryhmän esitystä, joka oli Lappeenranta.

Päätöksestä seuraa, että Etelä-Karjalan pohjoispuolen sekä Saimaan saariston vakituiset ja kesäasukkaat jäävät muita suomalaisia huonompaan asemaan kiireellistä hoitoa vaativissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa vastoin eduskunnan oikeusasiamiehen kantaa.

Tappio kopteriasiassa kertoo kuinka tärkeää on, että maakunnalla on poliittista voimaa ja hyviä liittolaisia. Nyt Kouvola ja Kymenlaakso vetivät pidemmän korren oman ministerinsä ja eteläsavolaisen kollegan tuella.

Etelä-Karjalasta ei Kimmo Tiilikaisen siirryttyä Helsinkiin ole enää omaa ministeriä. Liikenneasioissa on silti pärjätty päättyneellä kaudella suorastaan erinomaisesti. Mutta mennyt ei ole tae tulevasta.

Kaksoisraiteen toinen vaihe Imatralta rajalle, kanavan sulkujen pidennys, yhteys Saimaalta Laatokalle eli Parikkalan ylityspaikan avaaminen, Kutilan kanava ja Hiitolanjoen vapauttaminen lohennousulle sekä hyvä rahoitussaanto seuraavalla EU-ohjelmakaudella ovat ensi hallituskauden tärkeimpiä tavoitteita.

Maakunnan kehittäminen, sen ihmisten hyvinvointi ja yritysten menestys on aina kaikkein tärkeintä. Tämä pääasia on jokaisen virkamiehen ja päättäjän pidettävä joka päivä kirkkaana mielessä.

Tältä eduskunnalta tarvitaan Etelä-Karjalan parhaaksi vielä maakunta-ja soteuudistuksen läpivienti.

Huhtikuussa valta ja vastuu siirtyvät äänestäjille, jotka ratkaisevat uuden eduskunnan kokoonpanon ja kenties senkin istuuko tulevissa päätöspöydissä ministeri myös Etelä-Karjalasta.

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan maakuntajohtaja.