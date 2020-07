Kommentti: Marian aukio on täydellinen jo nyt, ja aukiosta vellonut keskustelu on ollut paljon melua tyhjästä

Marian aukio avautui ihmisten käyttöön Lappeenrannan keskustaan vuonna 2016. Vanhana linja-autoasemana vanhasta muistista kaupunkilaisten suussa kulkeneelta tontilta hävisi aukion rakentamisessa muutama lehmus ja kolmisenkymmentä pysäköintipaikkaa.

Puita tuli jonkinlaisena korvauksena lisää Valtakadun toiselle puolelle Keskuspuistoon, ja aukion alle syntyi yli sata parkkiruutua lisää.

Siis yli sata (100). Lisää.

Siitä huolimatta Marian aukio on kuin märkivä haava kaupunkilaisten iholla. Koska lehmukset ja pysäköintimahdollisuudet vietiin.

Puita ei saisi kaupungista tietenkään kaataa, mutta peltilehmien oikea paikka laiduntaa on jossain muualla kuin katuvarsilla tai kaupungin keskeisillä paikoilla. Keskustan ei pidä näyttää autojen maahantuojan varikolta.

Kevyen liikenteen käyttäjänä rintani täyttääkin riemu joka kerta, kun kurvailen polkupyörällä tai kävelen aukiolla ilman törmäysvaaraa.

Lappeenrannan kaupunki on ollut helisemässä kansalaispalautteen kanssa. Virallinen kanta on ollut, että aukio täyttyy toiminnasta ajan kanssa, mutta kaupunki on silti sallinut läpiajon ja tehnyt muitakin myönnytyksiä tuohtuneille.

Koronapandemian paras puoli olikin, ettei säälittävää esiintymislavantapaista ole tarvinnut katsella tänä kesänä.

Marian aukion strategiset mitat ovat 60 X 30 metriä, mikä on 1 800 neliömetriä, alle 0,2 hehtaaria. Satamatori on saman kokoinen.

Aukiona sitä voi arvostella, koska se on osin sivuilta avoin, mutta silti se tuo tietyllä tavalla mieleen esimerkiksi espanjalaiskaupunkien plaza mayorit. Nekin ovat avoimia tiloja keskeltä, ja (ravintola)toiminta sijaitsee rakennusten vierellä, kuten Marian aukiolla.

Pöydällisiä paikkoja löytyy tänä kesänä jo viisi: jäätelö- ja R-kioski sekä kahvila, ruokaravintola ja seurusteluravintola.

Olen istunut Marian aukion nykyisillä terasseilla ja varmasti vierailisin myös jättiterassilla, mutta pidän aukiota ihan huippuna ilman niitäkin. On mahtavaa, että kotikaupungillani on varaa Rikas mies jos oisin -laulun tyyliseen pröystäilyyn: yksi aukio ei mihinkään.

Aiempaa aukiodebattia seuratessani olenkin usein miettinyt isojen kaupunkien isoja aukioita ja aukioista mahdollisesti käytävää keskustelua.

Että mahtaako niissäkin paikallisen median mielipideosastot ja verkkosivujen kommenttikentät tulvia paljon melua tyhjästä?