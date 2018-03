Kolumni: Kaljaa katsomoon – Lappeenrannassa jo kokeiltiin

Eduskunta aloitti kuluvan vuoden reippaasti uudistamalla alkoholilakia.

Omalla kohdallani uudistus oli monilta osin yhdentekevä.

En kuitenkaan halua väheksyä sitä kritiikkiä, mitä monet terveysalan ammattilaiset uudistukseen kohdistivat. Se, ettei omassa lähipiirissä ole alkoholin suurkuluttajia, ei tarkoita sitä, etteikö heitä Suomessa olisi, ja paljon.

Oli kuitenkin yksi pykälä, josta iloitsen spontaanisti. Jatkossa urheilutapahtumissa on mahdollista nautiskella alkoholijuomia jonkinlaisen rajatun katsomon puolella, eli juoman saisi ottaa penkille mukaan.

Tuopposen kiskaiseminen ykkösellä on vaan epä-miellyttävää.

Lappeenrannassa tätä päästiin kokeilemaan jo lauantaina. Veiterän finaali oli yksi maan ensimmäisiä urheilutapahtumia, jossa sai nauttia alkoholia katsomossa.

Yleensä pelien erätauot ovat sen verran lyhyitä, että naistenhuoneessa vierailu ja urheilumakkaran hakeminen samalla tauolla on liki mahdotonta. Olut on jäänyt yleensä ottamatta, koska tuopposen kiskaiseminen ykkösellä on vaan epämiellyttävää.

Uudistuksessa luotetaan paljon siihen, että juomiskulttuuri on muuttunut ja muuttuu Suomessa sivistyneemmäksi. Uuden lainsäädännön myötä on pidetty pienenä riskiä siitä, että joku heittää muovituopilla kuolettavasti pelaajaa päähän tai ryhtyy kännipäissään katsomossa tappelemaan.

Asenteet ja tavat muuttuvat hitaasti.

Sen sain todeta itse jo vuosia sitten kun olin ystävieni kanssa matkalla Bremenissä. Bundesliigan ottelussa tunnelma oli lämmin, mutta sää ei. Sataa tihutti ja paikkamme olivat juuri siinä, mihin katoksen lippa päättyi.

Puoliajalla hakeuduimme stadionin uumeniin juomaan kuumaa glühweinia. Kun erätauko oli ohi ja ystäväni alkoivat liikehtimään kohti istumapaikkoja, hihkaisin ”Odottakaa, minulla on viini vielä kesken!”

Yksi ystävistäni katsoi minua pitkään ja merkitsevästi.

”Elina, voit ottaa sen viinin mukaan katsomoon. Nyt ei olla Suomessa.”