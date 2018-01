Viialainen: Ulkopolitiikka on presidentin päätehtävä. Useimmat valitsevat – ja aivan oikein – ehdokkaansa tästä näkökulmasta.

Presidentinvaalitaisto on loppusuoralla. Muutama gallup vielä ennen kuin äänestäjien lopullinen tahto paljastuu vaaliuurnista. Ennakkoäänet 28.1. pian kello 20:n jälkeen jo kertovat, ratkeaako vaali heti vai vasta toisella kierroksella.

Kansa on kaikkivaltias, eikä sen mielenliikkeitä voi täysin ennakoida. Melkoisia ihmeitä pitäisi kuitenkin tapahtua, ellei Sauli Niinistöä valittaisi toiselle kaudelle jo ensimmäisellä kierroksella.



Syy on yksinkertainen. Hänen toimintaansa ollaan tyytyväisiä, eikä aitoa tarvetta vaihtaa presidenttiä ole.

Etulinja on yleensä hupa hengelle.



Kilpailijat tekevät silti palveluksen paitsi kansanvallalle myös äänestysaktiivisuuden hyväksi. Toivottavasti se nousee yli 70 prosentin, mikä ei ole itsestään selvää.

Ulko-ja turvallisuuspolitiikka eli ennen muuta Suomen suhteet ulkovaltoihin on tasavallan presidentin päätehtävä. Useimmat ratkaisevat — ja aivan oikein — ehdokasvalintansa juuri tästä näkökulmasta.



Geopoliittiset tosiasiat määräävät, mikä on parasta politiikkaa Suomelle. Etulinja on yleensä hupa hengelle. Sinne ei kannata pyrkiä. Siksi sotilaallinen liittoutumattomuus on vastakin viisain perusratkaisu.



Jari Tervon kahdeksanosainen Kekkos-dokumentti osui sopivasti presidentinvaalin alle. Kirjailijan Yle-Areenasta löytyvä sarja kannattaa katsoa.



Kekkonen vaikutti monen muun ohessa uuden Saimaan kanavan ja Svetogorskin suuren paperikombinaatin rakentamiseen. Ne olivat ja ovat tärkeitä hankkeita myös Etelä-Karjalalle.



Aivan näin mittavia projekteja Niinistön toiselle kaudelle tuskin voi toivoa.

Mutta uusi turvallinen kanavatie, sulkujen pidennys, sähköistetty kaksoisraide Imatran, Svetogorskin ja Kamennogorskin välille sekä Parikkala-Syväoron ylityspaikan kansainvälistäminen olisivat jo aika hyviä tuomisia, kun uudelleenvalitut Putin ja Niinistö jälleen tapaavat.

MATTI VIIALAINEN

matti.viialainen@ekarjala.fi



Kirjoittaja on Etelä-Karjalan maakuntajohtaja.