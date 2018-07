Kolumni: On hienoa hifistellä vaikka paikallisilla ruuilla ja juomilla

Heitin taannoin todella mielenkiintoisen haastattelukeikan. Kävin jututtamassa Lapin panimon Heidi Mikkosta, joka työskentelee panimoemäntänä ja joka vietti kesälomaansa Ruokolahdella.

Sivistyneenä oluen ystävänä jo pelkästään käsityöläispanimosta kuuleminen oli kiehtovaa, mutta ehdimme jutella paljon muustakin.

Mikkonen kertoi huomanneensa muutoksia olutkulttuurissa viime vuosina. Hänen mukaansa erityisesti nuoret aikuiset ovat tänä päivänä todella valveutuneita oluen juojia ja hakevat erilaisia, ja erikoisia makuja sekä tuotteita. Malliesimerkkinä nuorten aikuisten ihmisryhmästä voin todeta, että niin tosiaan teemme. Ilmiö ei myöskään rajoitu pelkästään olueen.

Uskon, että lähituotetut, paikalliset tuotteet, kuten myös luomu, kiinnostavat nykyajan nuorisoa yhä enemmän ja enemmän. Oli kyseessä sitten juoma, ruoka tai vaikka lippalakki, huomio kiinnittyy siihen, mistä tuote on peräisin ja kuka sen on tehnyt. Paikallisuus on hyvä ominaisuus erottumiseen, ja sitä nuoriso varmasti hakeekin. Erikoisia juttuja, jotka erottuvat valtavirrasta.

Vähän erikoisemmilla tuotteilla hifistely ei tietenkään ole mikään uusi juttu. Mutta minulle, reilu parikymppiselle miehenalulle se on melko tuore ilmiö.

Muutama vuosi sitten ei olisi tullut mieleenkään syödä juhannuksena tamperelaista makkaraa, dipata sitä Lappeenrannassa valmistettuun kastikkeeseen ja huuhtoa makupala alas oluella, joka on pantu Seinäjoella. Tänä vuonna käytin ruokakaupassa useamman tunnin löytääkseni tarpeeksi kiinnostavia ja erikoisia tuotteita.