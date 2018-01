Lukijalta: Sähköverkkojen suojelu ei onnistu

Suomen kansaa on valistettu tykkylumen aiheuttamista sähkökatkoksista. Mikä siinä on, etteivät päättäjämme ole saaneet aikaiseksi avolinjojen varsilla olevan puuston harventamista. Onko asiaan puuttuminen yhtä vaikeaa, kun todeta metsänomistajien laiminlyöneen uudistusistutukset 7 950 miljoonan neliömetrin alalta.



Sähkönkäyttäjien maksettavaksi eduskunta sääti ns. sähkömarkkinalain (lue maakaapelilaki), joka velvoittaa mm.energialaitoksemme nostamaan sähkön siirtomaksuja niin paljon, että tuo arviolta 41 miljoonaa euroa maksava urakka tulee valmiiksi vuoteen 2028 mennessä.



Meillä tasavallan kansalaisilla on ollut käsitys, että maamme sähköverkot ovat kotimaisessa omistuksessa. Mitä vielä. Suomen toiseksi suurimman sähköverkkoyhtiön Elenian omistajat, GS Infrastructure Partners 45 prosenttia ja Ilmarinen 10 prosenttia, ovat myymässä osuutensa saksalaiselle Allianz Capital Partnersille ja australialaiselle Macquarie Infrastructure and Real Assets yhtiöille.



Caruna yhtiön omistavat australialainen First State Investments ja kanadalainen Borealis Infrastructure (Talouselämä 46/2017). Kuinka tässä on näin päässyt käymään ja miksi? Onko tässä jokin uhka?



Tähän väliin luonnonsuojeluasiaa. Miksi valkoposkihanhet on suojeltu, mutta omaa sorsalintukantaammehan tulisi suojella. Kyllä te tiedätte, että syysmuuton aikana tapetaan Hollannissa miljoonittain valkoposkihanhia hillidioksidilla. Mikä tässä on niin vaikeaa?



Eduskunnan tekenä "limuviinapäätös" oli täysin väärä ja tarpeeton.Viimeistään kesällä tullaan se näkemään.



Tauno Tukiainen, Lappeenranta