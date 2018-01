Lukijalta: Eivät kaikki upseerit haikaile Natoon

Asko Munukka kirjoitti upseerien vähättelevän puolustuksen uskottavuutta ja haikailevan Natoon (ES 22.1.). Myönnän tällaista tapahtuneen. Munukka on oikeilla jäljillä todetessaan, että ei puolustusvoimissa sanota mitään ilman ylempien suostumusta. Jokainen eteenpäin pyrkivä ymmärtää kevyenkin yskän. Minun ei tarvitse enää pyrkiä mihinkään.



Jos joku upseeri tässä halutaan nostaa esiin, hän on prikaatikenraali evp. Juha Pyykönen. Hän on toiminut muun muassa toisena puheenjohtajana Naton kumppanuuksia kehittävässä epävirallisessa (lue epämääräisessä) CFI TF -työryhmässä. Se on eräänlainen ajatushautomo, jonka tehtävänä on tuottaa ajatuksia (!) Naton hyväksi. Pyykönen on toiminut tutkijana Securitas Analysis Oy:ssä, joka tuottaa yhteiskunnallista ja humanistista (!) tutkimusta.



Esimerkiksi Sotilasaikakauslehdessä 6─7/2017 hän sanoo suorasukaisesti, että ”Venäjän johdolle on rakennettu aiempaa monipuolisempi keinovalikoima etujen ajamiseen voimakeinoin”. Hän kysyy: ”Miten Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen kyvyt, osana kokonaisturvallisuutta vastaavat tähän?”



Pyykönen puhuu pelotteesta. Sen suomalainen nimitys on hänen mukaansa uskottava puolustus. Ja pelotteeseen saadaan kuulemma lisäpotkua yhteistyöstä. ”Valtava taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ylivoima verrattuna Venäjään luo perustan Naton ja sen jäsenmaiden sotilaalliselle pelotteelle.” Suomeksi tämä kuuluu, että Venäjä on hyökkääjä ja Nato puolustaja.



Minä en näe mitään järkeä sotilaallisten uhkakuvien ja pelotteiden rakentelussa, en Itämeren alueella enkä muuallakaan. Olisi huomattavasti hyödyllisempää, jos keskityttäisiin ratkomaan vaikkapa ajankohtaista sotimista Ukrainassa. Mutta sota siellä saattaa olla tarpeellinen vipu eri osapuolten syyttelyyn, pakotteisiin ja pelotteiden rakenteluun. Siltä se ainakin näyttää.



Erkki Heinilä, Lappeenranta