Lukijalta: Kasvaako tartuntariski räjähdysmäisesti?

On erittäin iso riski aloittaa lennot Lappeenrannasta jo heinäkuussa. Ja erityisesti Italiaan ja Wieniin. pahimmille korona-alueille.

On sikäli irvokasta, että nyt kun täällä Etelä-Karjalassa on raja kiinni ja lentotoimintaa ei ole, ovat kaikki paikat lähes totaalisesti kiinni. Kun lennot aloitetaan, riski saada tartunta moninkertaistuu. Tämä tarkoittaa taas yksinkertaisesti sitä, että asiakkaiden sekä palvelutyöntekijöiden turvallisuus vaarantuvat merkittävästi. Todennäköisesti ongelmat alkavat, ja kaikki ennaltaehkäisevät työt valuvat viemäriin. Mitä järkeä on rajoituksia purkaa, jos mahdollinen tartuntariski moninkertaistuu?

On helppo olla professori Bengt Holmströmin kanssa samaa mieltä koronakriisin hoidosta. Hänen mukaan koronarajoitusten purkaminen tai kulutuksen elvyttäminen julkisilla varoilla on turhaa, mikäli ihmiset eivät uskalla käydä töissä, kaupoissa tai käyttää palveluita.

Venäjälle ja Suomeen korona-aalto tuli muita maita myöhemmin, ja on todennäköistä, että koronahuippu tulee meille vasta kesä–heinäkuussa. Ja kun meno on taas vapaata rajoituksista, meillä on todennäköisesti uusi aalto vielä syksyllä. On muistettava, että lentotoiminta on se suurin viruksen leviämisreitti.

Päättäjien on turha vedota mihinkään kolmansiin osapuoliin ja sopimusehtoihin lentotoiminnan pyörittämisessä. Sopimukset on tismalleen niin kuin ne laaditaan. Lappeenrannan lentotoiminnalla ei ole todistettu olevan mitään merkitystä Etelä-Karjalan matkailulle, joten ylimääräiset riskit voisi karsia heti pois ja lopettaa verovaroin tuetun lentotoiminnan kokonaan.

Uskon vakaasti, että jos meillä ei nyt tehdä oikeita ratkaisuja koronakriisin hoidon osalta, sekä talous, yhteiskunta että palvelut tulevat kärsimään vieläkin enemmän. Ymmärrän kyllä, että tuska monella yrittäjällä on suuri, mutta tuska tulee olemaan todennäköisesti vielä suurempi, jos tumpeloimme välinpitämättömyydellä ja ahneudella kriisin hoidon.

Kotimaan matkailu ja paikallinen kulutus pelastanevat ainakin osittain matkailuyrittäjien tuskaa, jos siis annetaan mahdollisuus pelastaa.

Reijo Hirvonen

Lappeenranta