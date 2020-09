Lukijalta: Saimaanharju ei selviä hengissä ilman omaa alakoulua

Jos joku vielä eilen luuli, että kaikki saimaanharjulaiset ovat kiltisti ja hiljaa hyväksyneet oman alakoulun menetyksen, oli hän enemmän kuin väärässä. Kuntalaisista koostettu monimuotoinen asiantuntijaryhmä on kokoontunut säännöllisesti jo kuukausien ajan pohtimaan Saimaanharjun ja koko Taipalsaaren tulevaisuutta. Ja mikä ilahduttavinta, nyt on puhallettu yhteen hiileen, isommalla joukolla, yli kylärajojen.

Huoli koko kunnan tilanteesta on yhteinen asia. Tämänhetkinen alakouluton Saimaanharju on kestämätön tilanne, joka ei saa jatkua yhtään sen enempää kuin on pakko. Uusi alakouluesitys on laskettu maailmalle hentoisin siivin, ja nyt tarvitaankin kuntapäättäjiltä valtavasti rohkeutta tehdä tarvittavat päätökset uuden alakoulun rakentamiseksi Saimaanharjulle.

Nyt ei ole aika miettiä liikaa tai pelätä tulevaisuutta ja sen tuomia haasteita. Pystytetään nyt terveellinen hirsikoulu Saimaanharjulle ja toivotetaan sen myötä kaikki lapsiperheet suurella sydämellä tervetulleeksi asumaan Taipalsaaren kuntaan.

Taipalsaarella on kaikki eväät olla lapsiystävällinen tulevaisuuden kunta, johon halutaan tulla kauempaakin.

Saimaanharjun uuden alakoulun puolesta

Heli Parta

Perheenäiti Saimaanharjulta