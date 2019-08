Lukijalta: Pontuksella tulee tehdä muutoksia niin, että kaikenlaiset oppijat tulevat huomioiduiksi omana itsenään

Viimeisen viikon aikana käyty keskustelu uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta Lappeenrannan Pontuksen koulussa on ylittänyt valtakunnallisen uutiskynnyksen. Kimmokkeen keskusteluun antoivat neljän perheen aluehallintovirastoon tekemät valitukset opetusjärjestelyistä koulussa. Virallisia valituksia ei heppoisin perustein tehdä, joten kaikki ei ole sujunut ongelmitta.

Mielestäni on arvokasta, että Lappeenrannassa on lähdetty kunnianhimoisesti etsimään keinoja uuden opetussuunnitelman (OPS) toteuttamiseen. Siinähän muun muassa ilmiöoppiminen ja itseohjautuvuus ovat tärkeitä. Montessori-pedagogiikasta on haettu välineitä tavoitteiden saavuttamiseen.

Ongelmia on kuitenkin noussut esille. Vanha neuvo ongelmien ja vaikeuksien käsittelemisen on mielestäni hyvä: Ongelma myönnetään, analysoidaan ja korjataan.

Koko ikäluokan tavoittavan perusopetuksen tulee olla monipuolista. Oppilaat ovat kaikki "erilaisia oppijoita" ja tarvitsevat näin ollen monipuolista ohjausta ja opetusta. Hyvin monet tarvitsevat myös rauhallista ja hiljaista oppimisympäristöä.

Pontuksella voidaan aivan varmasti tehdä – ja tulee tehdä muutoksia niin, että kaikenlaiset oppijat tulevat huomioiduiksi ja jokainen oppilas tulee huomioiduksi omana itsenään.

Tämä käyty keskustelu pitää olla mielessä ja muistissa suunnittelijoilla ja päättäjillä, kun tehdään ratkaisuja Lappeenrannan mittavista kouluhankkeista. Tilat tulee rakentaa mahdollisimman joustavasti muunneltaviksi. Myös seinillä ja ovilla varustettuja luokkatilojen tarvitaan.

Hyväksi lopuksi: Oli koulurakennus millainen tahansa, OPS uusi tai vanha, kaupungin on aina taattava riittävät resurssit hyvän oppimisen varmistamiseksi.

Marjatta Moilanen (kd.), Lappeenranta