Lukijalta: Suomen on sanouduttava enemmän irti liittovaltiokehitykseen johtavista hankkeista

EU:n myötä on tullut paljon turhaa byrokratiaa Suomeenkin, mutta kokonaisuudessaan olemme reilusti plussan puolella. Euroopan komission Suomen-edustuston kirjasesta löytyy 60 hyvää syytä pitää EU kasassa.

Kun maamme hallitusten linjaukset ovat viime vuosina näivettäneet maaseutua ja pikkukaupunkeja, kehitetään EU:n rahoituksella myös kasvukeskusten ulkopuolista Suomea.

Jokainen EU:n jäsenmaa vastatkoon tulevaisuudessakin omasta budjetistaan.

Aluepolitiikka on rahallisesti katsottuna maatalouspolitiikan ohella EU:n budjetin suurin osa. Ohjelmakaudelle 2014 –2020 alueille on varattu noin 351 miljardia euroa, joista Suomi saa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 –2020” -rakennerahasto-ohjelman kautta noin 1,3 miljardia euroa. EU:n aluepolitiikan hedelmistä hyötyvät sekä rakennemuutoksesta kärsivät teollisuuspaikkakunnat että Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutut kylät. EU-rahoitteisilla hankkeilla on parannettu muun muassa muikusta kuuluisan Puruveden tilaa sekä tehostettu saimaannorpan suojelua.

Kristillisdemokraatit haluaa eurovaalisloganinsa ”Enemmän irti EU:sta” mukaisesti EU:n sisämarkkinoista lisäarvoa suomalaisille. Sen sijaan meidän on sanouduttava enemmän irti liittovaltiokehitykseen johtavista hankkeista. Jokainen EU:n jäsenmaa vastatkoon tulevaisuudessakin omasta budjetistaan. Suomen tai minkään muunkaan maan ei pidä joutua vastaamaan toisen maan holtittomasta talouden pidosta.

Eduskuntavaalien jälkeen on keskusteltu, onko kansanedustajaksi valitun moraalisesti oikein asettua ehdolle myös EU-vaaleihin, jos ei ole aikomustakaan ottaa vastaan paikkaa europarlamentista. Kansa päättäköön miten shoppailijoiden käy. Tärkeintä on, että äänestäjä tietää etukäteen, mitä kansanedustaja aikoo tehdä tullessaan valituksi europarlamenttiin.

Liittovaltiokehityksen estämisen ohella on huolehdittava, että aluepolitiikan rahoitusta korvamerkitään enemmän Itä- ja Pohjois-Suomeen, jossa harva asutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto aiheuttavat pysyvää kilpailuhaittaa.

Jouni Koskela, eurovaaliehdokas (kd.), Savonlinna