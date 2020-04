Lukijalta: Tilauskirjasto toimimaan

Kirjasto on ollut kiinni parisen viikkoa, kun suuri osa kansalaisista on ollut kotona jopa karanteenioloissa. Helpotusta monen kansalaisen pitkästymiseen toisi kirjaston rajattu avaaminen. Nähdäkseni kirjasto voisi toimia turvallisesti tilausperiaatteella kuten ravintolatkin.

Verkossa on helppo tarkastella kirjavalikoimaa. Sieltä näkee myös lainaus- ja varaustilanteen ja kirjojen varaaminen käy sutjakasti. Jo parin vuoden ajan tilatut kirjat on voinut hakea omasta hyllyköstään. Tämä on hienoa palvelua, jonka soisi näissä poikkeusoloissa jatkuvan. Kirja on voinut puolestaan palauttaa automaatilla tai jopa kirjaston ulkopuolella olevan palautusluukun kautta.

Miksi tämä ei voisi toimia näissä poikkeusoloissa? Tarvittaessa ei liene mahdotonta tehdä kirjaston sisällä mahdollisesti asiaan liittyviä järjestelyjä.

Matti Hakulinen

Lappeenranta