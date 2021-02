Lukijalta: Lappeenrannan keskustan rakentamisessa on vaalittava tasoa

Teatterin tontti on piikkipaikalla Valtakadun korkeimmalla kohdalla. Kulma dominoi koko Valtakadun rakennettua maisemaa. Korttelissa järjestettiin vuonna 2014 tontinluovutuskilpailu. Raadin mukaan voittajaehdotuksen rohkea arkkitehtoninen kokonaisote ja toimintakonsepti erottuivat edukseen. Kilpailun pohjalta tontinluovutuksessa sovittiin rakentamisen periaatteista. Tontin omistus on kaupungin luovutuksen jälkeen jalostunut jo kolmannelle omistajalle.

Etelä-Saimaa uutisoi 3.2.2021 tontille työstetyn kaavamuutoksen tulevan nähtäville. Esitelty luonnosvaiheen muutoskaava tinkii tontinluovutuskilpailun perusteella sovitusta. Keskustassa sijaitseva kortteli ansaitsee arvoisensa rakennuksen. Näissä kortteleissa tulee vaatia tasoa ja laatua, näkemyksellistä ja aikaa kestävää arkkitehtuuria ja toteutusta. Paikalla ei ole varaa kompromisseihin.

Asemakaavamuutoksen havainnekuvissa esitetyt pitkät yhtenäiset muurit eroavat merkittävästi alkuperäisen kaavan hengestä. Leveiden yhtenäisten julkisivujen sijasta asuinkerrosten pinnat vaatisivat voimakkaat jakavat murrokset tontinluovutuskilpailun hengessä. Paikalle sopii odottaa moniulotteista, laadukkaista ratkaisuista ja materiaaleista koostettua, ympäristöönsä sopeutuvaa kokonaisuutta. Keskustan rakennusmassat ja julkisivut ovat mitä suuremmassa määrin kaikkien kaupunkilaisten asia.

Valitettavaksi trendiksi viime vuosina on tullut, että valtuuston hyväksymän kaavan toteutukseksi saadaan karsittu ja halvennettu versio. Kaavan jatkokäsittelyssä tontinluovutuksessa sovitusta on syytä pitää kiinni ja tarkentaa detaljeihin mennen. Yhtälöä, jossa kaavan rakennusoikeutta lisätään 15 prosenttia, ja toteutukselle annettuja laadullisia kriteerejä reivataan alaspäin, on mahdotonta hyväksyä.

Liikkeelle lähteäkseen hankkeen tulee olla liiketaloudellisesti kantavalla pohjalla. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä kaupunkikuvan kustannuksella. Kun rakentaminen on vilkasta, ja käydään läpi kaupungin keskeisimpiä sijainteja, tähän ei ole myöskään tarvetta. Ohjauksen tulee olla tinkimätöntä läpi prosessin kaavoituksesta rakentamislupakäsittelyyn ja toteutukseen asti. Liian usein kaavassa asetetun tahtotilan läpivienti on jäänyt prosessin edetessä tavoitteestaan.

Antti Arminen (kesk.)

Lupalautakunnan puheenjohtaja

Lappeenranta