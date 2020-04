Lukijalta: Kun koronasta selvitään, yhteiskunta on muuttunut

Tiedeyhteisöistä on vuosien ajan kuulunut huolestumisia mahdollisuudesta globaaliin vaikeaan virukseen tai muuhun tautiin. Nyt on Kiinasta lähtenyt vaikea koronavirustauti (Covid-19), joka on levinnyt suureen osaan maapalloa ja siihen ei ole vielä rokotetta tms. saatavilla. Lähihistoriassa isot virustaudit ovat useimmiten saaneet alkunsa suuremmista väestökeskittymistä. Kun tällainen virus valtaa väestöä, jokainen yhteiskunta luonnollisesti haluaa hakea parhaaksi katsomansa tavan selättää virustauti.

Meneillään olevan koronavirustaudin takia on valtion taholta jouduttu tekemään rajoituksia normaaliin arkeen, liikkumiseen, elinkeinotoimintaan, vapauteen jne. Myös yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat omatoimisesti sulkeneet palvelujaan virustaudin vähentämiseksi. Kaikki rajoitukset iskevät myös talouselämään yksilö, mikro- (yritykset) ja makrotasoilla (valtio). Lähtökohta on luonnollisesti se, että mahdollisimman pienin vaurioin selvitään tästä kriisistä.

Olemme koko kansakunta tavallaan shokissa, tämä on uutta meille, emmekä tarkoin tiedä suuntaa ja aikataulua tästä selviämiseksi. Se on varmaa, että tästä aikanaan selvitään. Kun tästä selvitään, yhteiskunta on muuttunut, olemme parempia, tehokkaampia ja ainakin virusten osalta viisaampia. Tulevaisuuden suhteen on tärkeää se, että vaikeuksien keskellä tuemme toisiamme, haemme uusia ratkaisuja ja ratkomme ongelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa meitä kaikkia.

Etuna meillä on tästä kriisistä selviämiseksi hyvä sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvä koulutus ja hyvä valmius uusien teknologioiden hyödyntämiseen kuten esimerkiksi digitalisaatio.

Kauko Määttä

Diplomi-insinööri

Imatra