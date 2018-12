Lukijalta: Nopea maksaminen ei ole kuluttajan etu

Vaikka käteisellä maksu on poistuvan rahankäytön maineessa, on sen etu oman talouden hallinta: varallisuus on koko ajan tiedossa.

Mitä nopeimmin maksu tapahtuu, sitä heikommin tietää rahojensa tilan. Nopeita sähköisiä maksutapoja on paljon ja lisää tulee. Pankki sekä muut korttiyhtiöistä lähtien vetävät rahat taskusta yhä tiheämmällä nuotalla. Maksaminen on tehty jo liian helpoksi. Lähimaksulla ei edes heti huomaa paljoko tilitä on lähtenyt; myöhemmin sen kyllä näkee tiliotteesta, josta huomaa valitettavasti joskus senkin, että ostos on laskutettu pariin kertaan.

Se, että maksaminen on nopeaa, on jonkun muun kuin kuluttajan etu. Selvää on, että rahan haihtumisen näkymättömyys lisää velkaantumista. Kotitaloudet ovat velkaantuneita, eniten vähävaraiset.

Oma lukunsa on pikavippien ottajat. Silloinkaan kyse ei ole vain holtittomasta lainan ottamisesta, vaan siitä että pikavippiyhtiöt sumuttavat asiakasta, he mukamas auttavat rahatonta hädän hetkellä, että kun pesukone hajoaa tai on tarve mennä matkalle, me autamme, ota velkaa – höpö, höpö. Asetelma on täysin yksipuolinen, sillä rahansiirron jälkeen vastuun on lainanottajalla, jolloin äänikään ei enää ole myötäsukainen lainan antajalla.

Käteistä on vielä saatavissa, sitä kannattaa nostaa isompi erä, ja maksaa vähän aikaa oikealla rahalla. Tällöin selviää se missä oman käyttö varallisuuden suhteen mennään.

Markus Malmi, Lappeenranta