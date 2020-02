Sanomalehtiviikko: Ovatko asiat oikeasti suomalaisilla huonosti, kysyy kahdeksasluokkalainen Minea Markkanen

On sateinen aamu Suomessa. Sataa vettä eikä näy aurinkoa. Mietit, miten ihanaa olisi olla lämpimässä Australiassa ottamassa aurinkoa. Mieleesi ei tulekaan ajatus, miten huonosti asiat monissa lämpimissä maissa ovat.

Suomalaisilla ovat asiat erittäin hyvin, joten miksi me siis olemme tyytymättömiä lähes joka asiaan? Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi asua maassa, jossa olisi turvatonta? Epäilen, että sinä et tahtoisi asua maassa, jossa on turvatonta ja ikävä elää.

Olen huomannut, että suomalaiset haluavat aina parempaa eivätkä ole tyytyväisiä mihinkään. Suomessa on ilmainen koulutus, turvallista ja kaikki Suomessa asuvat saavat päivittäin leivän pöytään ilman suurempia ponnisteluita. Joten mikä syy on valittamiselle? Tällaisestä elämästä moni kehitysmaassa elävä lapsi unelmoi.

Jos suomalaiset eivät havahdu miettimään, miten hyvin asiat ovat, emme koskaan voi olla tyytyväisiä elintasoomme. Uskallan jopa sanoa, että ensiaskel onneen on ajatella, miten hyvin asiat ovat meillä. Uskon, että jokainen tahtoo elää hyvää elämää ja olla onnellinen.

Suomalaisille tuntuvat olevan monet asiat niin helposti toteutettavissa, että suomalaiset miettivät, että valittamalla asiat ratkeavat. Voin kertoa, että valittamalla eivät asiat ratkea. Jokainen voisi miettiä, mitä asialle itse voisi tehdä, ettei tarvitsisi suhtautua kaikkeen negatiivisesti.

Suomalaiset, miettikää, että kehitysmaassa tai turvattomassa maassa elävä lapsi tai aikuinen tahtoisi ilomielin vaihtaa kanssanne paikkaa päiväksi. Suomessa nimittäin kenestä vain voi tulla mitä vain, lähtökohdista riippumatta, ilmaisen koulutuksen ansiosta.

Suomalaisten kannattaisi ruveta ajattelemaan positiivisesti sekä miettiä, kuinka hyvin asiat ovat, säästä tai päivästä riippumatta. Jos suomalaiset ajattelisivat positiivisesti, voisimme olla hyväntuulisia ja ystävällisiä toisillemme.

Minea Markkanen

Saimaanharjun yhtenäiskoulu 8C