Lukijalta: Grönlund vastaa Pelkoselle: Kerrostalon korkeus ei tee rakennuksesta automaattisesti huonoa

Arkkitehti Klaus Pelkonen osoitti tällä kertaa sanan säilänsä minun täydellistä ymmärtämättömyyttäni ja piittaamattomuuttani kohtaan. Vaikka ajoittain Pelkosella on kannatettaviakin mielipiteitä, nyt olemme varsin perusteellisesti eri mieltä.

Kerrostalon korkeus ei tee siitä automaattisesti huonoa tai huonosti ympäristöönsä sopivaa. Kuten ei sen mataluuskaan tarkoita heti sitä, että se suoraan sujahtaisi naapureidensa väliin, kuin olisi sinne aina kuulunut.

Itse pidän hieman korkeampaa rakentamista ainoana keinona saada Lappeenrannan keskustaa tiivistettyä riittävästi, että siellä on järkeä tarjota asukkaille palveluita, eikä kaikki liiketoiminta valu ydinkeskustasta pois. Rakennushistoriaa on kunnioitettava, mutta mittakaavaa ei tule ehdoitta kopioida. Kaupungin tulee päästä kasvamaan ja kehittymään. Ei Lappeen Marian kirkkoakaan olisi voitu rakentaa, jos aina saisi rakentaa vain sen kokoista, kuin tontilla on ennen ollut.

Mielelläni näkisin kaupungin keskustassa myös kapearunkoisia, selvästi korkeampia rakennuksia, joiden ympärille jätettäisiin hieman tilaa. Kadulla kulkijan näkökulmasta 3 tai 13 kerroksinen peittää näkymän yhteen suuntaan yhtä kattavasti, mutta kapeampirunkoisena kaupunkitilaan voisi jättää hengähdysaukkoja, ja niissä kohdin näkisi vähän etäämmälle kuin viereisen talon seinään. Harkittava sijainti tällaisille voisi olla esimerkiksi niin sanotun keskustan kehän (Snellmaninkatu, Lappeenkatu) ulkopuolella.

Joonas Grönlund (kok.)

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja