Lukijalta: Trumpin meno jatkuu vain kiihtyen

Rapakon takana sattuu ja tapahtuu. Julkisuuteen ilmestyi toimittaja Michael Wolfin kirja Fire and Fury, pääkohteena istuva presidentti Donald Trump. Mylläkkä oli valmis. Hehkua ja kiihkoa piisasi.



Trumpin pestistä on yksi neljännes pian ohi, kolme on vielä edessä. Vuosi on pitänyt sisällään kiharaisia kurveja melkoisia mutkia. Tulevaisuuden ennustaminen on tässä tapauksessa tavallista helpompaa: Meno jatkuu kiihtyvällä kierteellä.



Trumpin ”totuuden jälkeinen aika” ja ”vaihtoehtoiset faktat” ilmestyivät presidentin pöydälle. Nyt niitä tosin käytteli toinen mies, kirjan kasannut Wolf, suomeksi susi. Trump voisi todeta nyt sen saman, jonka sanoi kenraali Yrjö Maunu Sprengtporten vuonna 1789 Porrassalmen taistelun jälkeen:” Omat koirat purivat”.



Kiivasvauhtinen tapahtumien kulku maailmalla tuppaa joskus hengästyttämään myös täällä Pohjan perillä kotimaisissa ympyröissä. Voi olla, kun jonkinlaiset pakkaset nyt vihdoin saapuivat, ilmoille saattaa pöllähdellä tavallista sankempia hengityshöyryjä, mutta otetaan ”iisisti”. Päivä pitenee ja kevät lähestyy, siinä on voiman lähde.



Seppo Häkkinen, Taipalsaari