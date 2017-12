Lukijalta: Sinisillä ei ole tulevaisuutta

Perussuomalaisten puoluekokous valitsi uuden puoluejohdon täysin demokratian pelisääntöjä noudattaen. Tosin hävinnyt osapuoli purki pettymystään ja syytti voittajia kampanjoinnista. Niin minä kuin muutkin kokouspaikalla olleet havaitsimme, että kampanjaa kävivät soinilaiset.

Osa kansanedustajista ei tyytynyt tulokseen, sillä he halusivat säilyttää hillotolppansa. Timo Soinin johdolla he pettivät lupauksensa harvinaisen räikeällä tavalla. Juudas Iskariot syntyi uudestaan.

Loikkareiden kannatus eduskuntaryhmän ulkopuolella jäi hyvin vähäiseksi. Johtohenkilöt vakuuttivat, että ryntäys puolueeseen alkaa sitten kun puolue on virallisesti perustettu. Nyt puolue on perustettu, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ryntäys on pysähtynyt yhteen henkilöön.

Jokainen puolue tarvitsee menestyäkseen oman profiilin, oman poliittisen "elintilan". Se loikkareiden puolueelta puuttuu täysin. Ohjelmajulistus on vain kokoelma muiden puolueiden ohjelmista koottuja yksittäisiä asioita. Omaa näkemystä ei ole, vain lainattua. Ja tunnettu tosiasia on, että "kannettu vesi ei kaivossa pysy".

Eduskuntavaalit ovat noin puolentoista vuoden kuluttua. Siihen mennessä loikkareiden aktiiveista monet ymmärtävät tehneensä vika-arvion. Osa palaa takaisin kotiin, osa loikkaa muualle ja osa passivoituu.

Tuleviin eduskuntavaaleihin loikkarit asettavat vielä ehdokkaita. Kannatus jää melko varmasti hyvin vähäiseksi, joten sen seurauksena puolueen toiminta lopahtaa kokonaan.

Perussuomalaiset jatkaa tuleviin vaaleihin saakka vähintään nykyvahvuisena. Puolueen päätavoitteena tulee olla vuoden 2023 eduskuntavaalit. Silloin jytky kolmonen on mahdollinen, jopa todennäköinen. Kehitys niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa antaa arviolle vahvat perusteet.



Reijo Tossavainen (ps.), Savitaipale