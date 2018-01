Lukijalta: Nato-jänkkäystä harjoitetaan Pohjanlahden molemmin puolin

Ruotsin syyskuun vaaleissa saattavat allianssipuolueet saada enemmistön ja muodostaa hallituksen. Siinä tapauksessa hallituksella olisi halua hakea Naton jäsenyyttä. Heidän kannaltaan harmi, ettei Nato ole mikään urheiluseura, jonka jäsenyyttä haetaan. Sen sijaan Nato kutsuu jäsenikseen valtioita, jotka ovat kypsiä läntisten maiden puolustusliittoon.



Jäsenkypsyyttä edesauttaa Venäjän kiivas varustautuminen Kaliningradissa, kivenheiton päässä Gotlannista. Selvästi puolustusministeri Peter Hultqvist on kypsymässä hiljaisesti hyväksymään liittoutumisen. Ruotsin demareissa on samanlaista rintamajakoa miesten ja naisten kesken kuin meillä Suomessa.



Joka tapauksessa Brysselistä, Naton päämajasta määrittyy aikataulu ja arvio ruotsalaisen yhteiskunnan valmiudesta jäsenyyteen.



Kuukauden ajan on lätisty Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Perusongelma on sama kuin Ruotsissa. Ei täältä Brysseliin lähetettävällä kirjeellä ole mitään merkitystä.



Demareissa on näkyvissä hiushalkeamia: Antero Lattu Imatralta, Paavo Lipponen ja Martti Ahtisaari. Ehkä enemmistö tulee mukaan sellaisessa vaiheessa, kun läntinen naapurimme on kypsynyt. Suomen ei tarvitse seurata Ruotsia, mutta Bryssel-Nato niputtaa meidät yhteen, kun se oikea aika koittaa.



Kuten hyvin tiedetään, puolustusvoimiemme nykykalusto on Nato-yhteensopiva.



Eteläinen naapurimme on ollut jo pitkään puolustusliiton jäsen eikä suuremmiten ole häirinnyt presidentti Vladimir Putinin yöunia. Venäjän kybervaikuttaminen hajota-ja-hallitse-tekniikalla länsimaihin on aika rumaa, mutta niin perivenäläistä. Luulisi heillä olevan isompia murheita Kiinan ja Intian paineissa. EU:n ja Kiinan löytäessä toisensa globaali pelikenttä menee uusiksi.



Iikko B. Voipio, Taipalsaari