Lukijalta: Poliitikoilta puuttuu bisnesvainu!

Etelä-Saimaa kirjoitti (25.3.), että yliopistoilta puuttuu bisnesvainu. Samassa artikkelissa todettiin myös, että bisnes ei edes kuulu nykyisellään yliopistojen tehtäviin. Osa tieteentekijöistä on sitä mieltä, että nykytila on hyvä, mutta kyllä moni myös toivoo, että tutkimustuloksia saataisiin kaupallistetuksi. Business Finland rahoittaa muun muassa hankkeita, joiden tavoitteena on löytää yliopistoista kaupallistettavia ideoita.

Jos halutaan edistää yliopistojen nykyistä aktiivisempaa roolia tulosten kaupallistamisessa, helpointa olisi nostaa tämä yliopistojen mitattavaksi tehtäväksi. Nykymallissa yliopistot saavat valtion rahoitusta koulutuksen, tutkimuksen ja koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteissa onnistumisesta. Laissa vaaditaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä voisi mainiosti sisältää tutkimustulosten kaupallistamisessa onnistumisen.

Jos tällainen mittari tulisi käyttöön, löytyisi myös LUT:sta välittömästi monta sataa tutkimustulosten kaupallistamisesta kiinnostunutta ja sitä edistävää henkilöä. Muutama hyvä kaupallistaja varmasti palkattaisiin, ja yritysyhteistyö saisi uutta pontta. Nykytilassa asiasta kiinnostuneita on joitakuita.

Yliopistoja ohjaavat poliitikot. Bisnesvainu varmaankin puuttuu yliopistoista, mutta ennenkaikkea se tässä tapauksessa puuttuu poliitikoilta. Etelä-Saimaa voisi vaikkapa käydä haastattelemassa Kaakkois-Suomen kansanedustajat ja kysyä, miksi tutkimustulosten kaupallistamisen edistäminen ei ole LUT:n eikä muidenkaan yliopistojen tehtävä.

Juha Pyrhönen, Lappeenranta