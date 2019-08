Lukijalta: Kannattaisiko pitää metsät pystyssä ja keskittyä turismiin?

Seuraavassa lisäkysymyksiä Matti Sihvosen mielipidekirjoituksen ”Suomi elää yhä metsästä” (ES 10.8.) inspiroimana.

Tietääkö joku oikeasti, kuinka monta perhettä nykyisenlainen pitkälle automatisoitu paperitehdas pitkäaikaisesti elättää? Kuusi: toimitusjohtaja, rahoitusjohtaja, markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja, tuotantojohtaja ja lobbaaja? Ai, vieläkö duunareitakin tarvitaan; eivätkö ne kaikki olekaan vielä automatisoitu kortistoon? No, riittääkö sata? Tuhat? Kymmenen tuhatta? Mikä on investointi euroina per toiminnalla elätettävä perhekunta?

Kuinka paljon metsää pitää pistää matalaksi, että metsäpalstan omistaja saa auto- tai talorahat? Ei mitään pröystäilevää vaan sellaisen pienen riittävän. Mitä metsäkoneen kuljettaja saa? Viikon palkan? Vai parin päivän?

Kannattaisiko sittenkin pitää metsät pystyssä, kerätä roskat pois ja keskittyä turismiin? Tai keskittyä ratkaisemaan maailman ekologisia ongelmia, kuten mitä järkevää sekajätteestä voisi tehdä? Mitä muovijätteestä ja miten se kerättäisiin maailman meristä? Miten kerätään maatalousmyrkyt pois maasta? Miten parannetaan maa ja vedet teollisuuden jäljiltä, esimerkiksi kaivosteollisuuden?

Ne, jotka osaavat vastata viimeisimpiin kysymyksiin, voivat olla lähellä businessunelmiensa toteutumista.

Outi Pesu Pollock, Lappeenranta