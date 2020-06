Lukijalta: Ovatko Eksoten käytännöt tätä päivää?

Hieno sairaala, hienot puitteet, kaikki veronmaksajien/käyttäjien varoilla rakennettu. Yksi lääkäri päivystyksessä, hyvin on hänellä tilaa. Onko parhaansa tekeminen kyllin hyvää?

Miksi omalääkärijärjestelmästä luovuttiin? Ohjataanko nykyisellä menolla tarkoituksella yksityisen sektorin käyttäjäksi. Sairaalan työn ja resurssien organisointi on vanhakantaista ja tehotonta. Lääkärien ja hoitajien työnjako tuntuu maallikosta liikaa lääkärikeskeiseltä; esimerkiksi pistoksen antoa ei saa tehdä kuin lääkäri, ja hoitaja ainoastaan voi ottaa sokeri-, veri- ym. näytteitä.

Maanantaina 22.6. aamusta yritin saada puhelimella aikaa, onnistumatta. Soittopyyntöön vastattiin 3 tunnin kuluttua; keskustelu oli nihkeää ja lopputulemana ei aikaa lääkäriin löytynyt.

Iltapäivällä päätin lähteä Sammonlahden hyvinvointiasemalle ihan paikan päälle kysymään pääsisinkö asiassani eteenpäin. Aikaisemmat käynnit ja toiminta on ollut Sammonlahden hyvinvointiasemalla hyvää. Käyntini tulos: ei lääkäriaikaa tälle viikolle. Kysyin löytyykö lähikunnista apua: Lemi; ei lääkäriä, Savitaipale; ei lääkäriaikaa saatavilla. Lopputulema: mene päivystykseen kello 20.30.

Sisääntulo uuteen K-sairaalaan vastaanottoineen, tietojen tarkastamisineen, ja pikakokeineen ok. Ohjattiin odottelemaan. Edelläni oli mies Savitaipaleelta joka kypsyi ja lähti pois hoidotta kello 22.15. Joitakin kiireellisiä potilaita tuli ja meni ja saivat hoitoa.

Kävin lopulta kysymässä tilannetta, meitä oli viisi odottajaa ja reiluun 1,5 tuntiin ei tapahtunut käytävässä mitään. Vastaus: ei ole kuin yksi lääkäri. Vuorokausi vaihtui ja kello 1.15 osa oli odotellut reilut 6 tuntia ja minä 5,5 tuntia.

Hoidotta lähti samoihin aikoihin meitä 5 henkilöä. Tuli mieleeni olisiko jollakin täydennyskoulutuksella laajennettavissa hoitajien toimenkuvaa, vai onko tämä vanhanaikainen lääkärikeskeisyys, josta he pitävät tiukasti omaa etuaan ajatellen kiinni tätä päivää?

Sain lisäksi ihmeellisen vastauksen: ei Sammonlahti voi varata aikaa, siellä on menetelty väärin, sama juttu oli Savitaipaleella. Oli kaiketi halu päästä eroon terveysasemalla potilaasta joka kysyi aikaa lääkäriin.

Mihin on unohtunut tärkeä asia. Lääkäri ja hoitaja on potilaita varten, ei päinvastoin. Onko käynyt niin, että rahanahneet yksityiset lääkäriasemat ovat kaapanneet rahanahneet lääkärit? Siinä on vakka kantensa valinnut.

Kuinka käy kunnallisten palvelujen käyttäjien. Kuka ottaa vastuun?

Ukko Uus-Lavolasta

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä kirjoittajan yksityisyyden suojan takia Eksoten terveyspalvelujen käyttäjänä.