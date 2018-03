Lukijalta: Puhemiehen puututtava pitkiin puheisiin

Kansanedustajissa on monenlaista persoonaa. On vähäpuheisempia, jotka eivät näy puhetilastojen kärkipäässä ja sitten niitä, joilla on vaivana puheripuli.

Puheliaan tarkoitus on ilmeisesti osoittaa kuulijoilleen, että asiaa on ja hallitaan laajoja kokonaisuuksia. Touhun toinen puoli on se, että kuuntelija tippuu heti kohta kärryiltä, vaivaantuu, poistuu hissuksiin taakse vasemmalle ja ”Isoa kirjaa” mukaillen mutisee, että: Luulee vissiin, että häntä monisanaisuutensa takia arvostetaan”.

Pahimman puheripulin vaivaamat voisivat huoletta puolittaa sanomisensa, ja käyttää näin säästyneen ajan varsinaiseen tekemiseen.

Eduskunnan kyselytunnilla edustajien ajantaju pettää. Sovittu minuutti tulee ylitetyksi turhan usein. Puhemiehen on syytä katkaista esitys minuutin täytyttyä. Edustaja aukokoon sitten suutaan ilman, että kukaan kuulee.

Asian esittämisen tiivistäminen minuuttiin on taito sekin, vieläpä paremmasta päästä. ”Ajan varastajat” haukkaavat muiden pöydästä. Tapa on kelvoton.

Seppo Häkkinen, Taipalsaari