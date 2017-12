Pääkirjoitus: Työttömien aktiivimalli nostattaa kovaa vastarintaa

Eduskunta hyväksyi ennen joulua työttömyysturvaan sisältyvän aktiivimallin. Uudistus leikkaa korvauksia 4,65 prosenttia 65 päiväksi, jos työtön ei osoita riittävää aktiivisuutta tekemällä tiettyä määrää työtunteja, hankkimalla yrittäjätuloja tai osallistumalla työvoimakoulutukseen.

Uudistus on nostattanut vastalausemyrskyn. Lain kaatamiseksi tehty kansalaisaloite keräsi muutamassa päivässä tarvittavat 50 000 nimeä. Monissa ammattijärjestöissä, kuten JHL:ssä, PAM:ssa ja Teollisuusliitossa, harkitaan vastatoimia. Poliittisten lakkojen mahdollisuutta on väläytelty.

Kansalaisaloitteen käyttäminen juuri hyväksytyn ja vielä voimaanastumattoman lain kumoamiseksi on sallittua, mutta myös arveluttavaa uutta poliittista kulttuuria. Eduskunta edustaa korkeinta päätäntävaltaa ja sitä pitäisi kunnioittaa. Kohtuullista olisi katsoa, miten laki käytännössä toimii. Uutissuomalaisen tekemän mielipidetiedustelun mukaan työttömien patistelulla on kansalaisten tuki. Noin puolet vastaajista kannattaa sitä ja reilu kolmannes vastustaa.

Lain tarkoituksena on lisätä työttömien aktiivisuutta ja kannustaa tarttumaan lyhyisiinkin työsuhteisiin eli lieventää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Hallitus laskee sen myös lisäävän työllisyyttä jopa tuhansilla uusilla työpaikoilla.

Lakia sovellettaessa on varmistettava, että se kohtelee eri alueita ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä tasapuolisesti. Kuten kansalaisaloitteen laatijat vaativat, työttömän on itse voitava vaikuttaa tilanteeseen omalla aktiivisuudellaan. Myös TE-toimistojen on pystyttävä palvelemaan asiakkaitaan aktiivimallin toteutumiseksi.



Markku Kumpunen

