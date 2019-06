Lukijalta: Maaherrankadulle suunnitellut kerrostalot eivät täytä lain edellyttämää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimusta

Kaupunkikehityslautakunnalle aiotaan esittää Maaherrankadun kulmatontin ratkaisuksi kahta vaihtoehtoa, jotka ovat joko 4- tai 6-kerroksinen kerrostalo vastoin museoviraston ja ely-keskuksen lausuntoja sekä paikallisten asukkaiden kielteisiä kannanottoja (E-S 12.6.). Asiantuntijalausuntojen mukaan massiivinen kerrostalo ei sovellu alueen muuhun kaupunkirakenteeseen eikä ympäristöön, joten asemakaava on tutkittava uudelleen.

Lautakunnan tulee nyt vaatia esitettäväksi kolmas vaihtoehto, jossa esitetään luonnos nykyisen asemakaavan mukaisesta uudisrakennuksesta. Jotta lautakunta saisi oikean kuvan tulevasta tilanteesta, tätä yhtä tonttia koskevat kuvat eivät suinkaan riitä, vaan kaikki kolme vaihtoehtoa tulee sijoittaa koko Maaherrankadun pituudelta tehtyyn julkisivupiirustukseen. Tämän jälkeen on lautakunnan varsin helppoa havaita, että nykyinen rakennusoikeus 450 neliömetriä ja kaksi kerrosta on aivan oikea. Jos osayleiskaavassa on tämän tontin osalta tehty virhe, korjaaminen asemakaavalla on välttämätöntä.

Asiantuntijalausunnoista piittaamatta tarkoitus on nostaa tontin rakennusoikeus joko 1.600:een tai 1.750:een neliöön. Kun julkinen tieto on se, että tontti on myyty 270 000 eurolla, on selvää, että uusi omistaja haluaa saada vähintään 1 000 neliötä lisää rakennusoikeutta voidakseen myydä uudet asunnot jollain tapaa järkevään hintaan. Tässä yhteydessä herää kysymys myös siitä, onko myyjälle tai tulevalle ostajalle jo ennakkoon luvattu rakennusoikeuden suurta lisäystä?

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n asettama ehto on, että ’Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset’. Kumpikaan esitetyistä kerrostaloista ei täytä tätä ehtoa.

Seppo Aho, Lappeenranta