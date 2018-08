Lukijalta: Liikenneväylien rahoitusta ei saa unohtaa budjettiesityksessä

Tiestön noin kahden ja puolen miljardin euron korjausvelkaa on vähennetty tällä hallituskaudella reilun 600 miljoonan lisärahoituksella verrattuna viime hallituskauteen; suunta on ollut hyvä ja oikea. Nyt uusimmassa talousarvioehdotuksessa valtiovarainministeriö on ministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla leikannut perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseksi tarkoitetun rahan kokonaan pois. Myös koko perustienpidon kokonaisrahoitusta on pienennetty. Tämä on vastoin parlamentaarisen liikennetyöryhmän linjausta ja on märkä rätti maakuntien tienkäyttäjien ja -rakentajien kasvoille.