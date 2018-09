Lukijalta: Susiralli kiihtyy Ruokolahdella

Nyt on alkanut Itä-Puumalassa ja Ruokolahdella vuosikymmen susiralli, kuitenkin ollaan vasta kiihdytysvaiheessa tämän syksyn ja talven osalta.

Parin päivän sisään ovat elukat riehuneet pihapiireissä, pystykorva lähes hengiltä, kolme lammasta tapettiin, hevoset hätistelty aitauksista, pihakäyntejä Rekkua etsimässä ynnä muuta. Eli käytös entistä röyhkeämpää eikä minkäänlaista ihmispelkoa.

Paikallinen riistavirkamies väittää, että Ruokolahdella on vain 1–2 sutta. Miten kukaan saa puhua ääneen tällaista, kun oikea määrä on vähintäänkin 10 jo tässä pienellä alueella näiden tapahtumien ja havaintojen perusteella. Odotellaanko vastuullisten taholta, että pahin tapahtuu, niinkö? Suomi on turvallinen maa asua?

Mikä ikävintä, niin tämän alueen susikatraan siemenet kylvi joku vuosi sitten ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) politiikallaan, Ruokolahden oma poika.

Martti Laine, Lieviskä