Lukijalta: Yhdenvertainen kohtelu on lapsen oikeus

Kysyin lappeenrantalaisen maahanmuuttajan tytöltä, miten hänellä menee päiväkodissa. Tyttö vastasi suomeksi kyynel silmässään, että hänellä ei ole kavereita. Tytön isä kertoi minulle englanniksi, että lasta on syrjitty, sillä kukaan ei halua leikkiä hänen kanssaan. Isä uskoi tämän johtuvan siitä, että hän ei ole perinteisen suomalaisen näköinen. Kysyin, mitä päiväkoti oli tehnyt asian eteen. He olivat kehottaneet antamaan muille lapsille aikaa.

Tilanne on syrjään jätetylle lapselle kohtuuton. Lapsien ei pidä sallia tehdä syrjiviä päätöksiä, vaan aikuisten pitää ohjata ja opettaa heitä yhdenvertaiseen kohteluun. Lapsen ei pidä joutua odottamaan hyväksytyksi tulemista. Vastuuta ei saa siirtää lapselle, vaan se kuuluu aina valvovalle aikuiselle. Poisjättäminen on syrjintää, joka arpeuttaa lapsen itsetuntoa ja voi vaikuttaa negatiivisesti koko elämänkulkuun. Lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan mukaan lapsen syrjintä on kielletty myös hänen huoltajiensa ominaisuuksien perusteella.

Aikuisten vastuu on pitää huolta, että ketään lasta ei syrjitä.

Ei ole olemassa mitään syytä, mikä oikeuttaisi lapsen jättämisen syrjään ja poissulkemisen leikeistä. Lapsen ei pidä muuttua toisenlaiseksi, että hän olisi oikeanlainen hyväksytyksi mukaan. Me kaikki olemme erilaisia omalla tavallamme. Jokainen lapsi tarvitsee ystävän ja tunteen siitä, että hän on hyväksytty omana itsenään. Aikuisten vastuu on pitää huolta, että ketään lasta ei syrjitä. Lapsille tulee puhua ja ohjata heitä ottamaan kaikki mukaan. Empatiakasvatuksella on suuri merkitys.

Päiväkodin henkilöstölle tulee taata sellaiset resurssit ja oikeudet, että he voivat estää syrjinnän. Asennekasvatus lähtee kuitenkin aina lapsen kotoa. Lapsi ei osaa pitää maahanmuuttajaa erilaisena, ennen kun hänet siihen opetetaan. Kielenkäytöllä on suuri valta. Sillä, millaisia diskursseja me käytämme; se vaikuttaa miten lapset suhtautuvat. Yhdenvertaisen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi aina päiväkotitasolta lähtien.

Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta