Lukijalta: Änkytyksen aiheuttamasta häpeästä eroon pääseminen ei käy hetkessä

Olen änkyttäjä. Puhe ei aivan totutulla tavalla kulje? Kyse on elämänmittaisesta ongelmasta, ei sairaudesta, vaan vaivasta. Juuret tähän lienevät lapsuudessa. Puheen kehittyminen on häiriintynyt jossain vaiheessa, siinä ennen kouluikää. Asioiden tulva on ollut vaan niin valtava, ettei niitä puheeksi ehtinyt tuottamaan.

Syy on todennäköisesti neurologinen, vaikkakaan sitä ei varmuudella tiedetä. Itselläni puheen sujumattomuus on vaihtelevaa. Silloin, kun olo on rento ja rauhallinen, ongelma on lievä tai vähintäinkin vähäinen. Silloin, kun on jännittynyt, ahdistaa ja on epävarma, takkuaa pahastikin.

Häpeän pois potkiminen ei ole aivan yksinkertaista.

Mitä vähemmän asiaa ajattelee, sen mitättömämpi se minulle, kuten useammalle änkyttävälle on. Pelon ja häpeän peikon pois ajaminen saavat aikaan monenlaisia tuntemuksia. Hyväksymällä jotenkin asia saattaisi olla todella merkittävä.

Meillä kotona asiasta ei puhuttu. Sanottiin vaan, mikä on nyt taas, kun tuolla tavalla tankkaat. Aivan kun olisi ollut oma vikani, tai kenties vanhempieni häpeä. Nyt jälkikäteen tuntuu, että minustahan kyse lopulta olisi pitänyt olla.

Häpeän pois potkiminen ei ole aivan yksinkertaista. Sanana änkyttäminen ei kuulunut omaan sanavarastoon. Häpeä oli se, joka kielsi tämän. Rohkeus tuli kuvaan paljon myöhemmin. Avoimuus ja se vapauttava tunne. Se on sen aikaan saanut.

Olen ollut pitkään piiloänkyttäjä. Sanoja vaihdellen ja helpoimmalla tavalla tilanteista irti luovien. Stressille tästä olen toki luonut valtavan kasvualustan. Häpeästä eroon pääseminen ei käy hetkessä. Ainoa keino siitä irti tempaista on nimenomaan tuo avoimuus. Keino lievittää stressiä, ahdistusta, kuten myös rohkaista. Sen jälkeen on helpompi änkytellä, tai ainakin helpottaa sitä.

Kanssaeläjien suhtautuminen vaihtelee. Oma änkyttelyni ei kuulijaa ehkä mitenkään haittaa. Harvassa ovat ne, jotka jollain tapaa siitä vaivaantuvat.

Mikäli itselläsi tai läheiselläsi on puheen kanssa ongelmaa, ei siihen kannata liiaksi huomiota kiinnittää. Jokaisella meistä on omat luurankomme. Minulla on nyt tämä ja haluaisin sen sieltä kaapista pikkuhiljaa ulos. Yritän hyväksyä, että sen on nyt osa minua, kun tiedän etten asialle kuitenkaan mitään voi. Häpeän peikko siinä vierellä vaanii silti koko ajan. Koetan selvitä arjen kiemuroista tavalla tai toisella. Silloin, kun tuntuu kovin vaikealta ja aina, kun eniten ahdistaa.

Vapautumista on ollut, että tietyissä tilanteissa olen oppinut sanomaan, anteeksi, haittaako kun vähän änkytän. Tähän mennessä ketään asia ei ole haitannut.

Häpeästä eroon

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.