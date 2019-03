Lukijalta: Elämäninto ja lisäkokemuksien hankkiminen on luonnollisempaa naisille kuin miehille

Poikalapset ovat edelleen erinäköisiä syntyessään kuin tytöt. Pojan lapsuus kun vaihtuu puberteettiin, silloin nuorenmiehen elämä tavallaan jähmettyy. Myllerrys elimistössä on niin voimakas, että tahtomattaan liikeradat hidastuvat, jopa jäykistyvät.

Mutta kun aikuisikä voittaa ja mies saa rinnalleen vaimon, joka arvostaa maskuliinisuutta, niin aurinko alkaa paistaa. Kun nainen etusormella hipaisee miestä nenänpäästä tämä ”love machine” hörähtää käyntiin ja tikkaa saumaa loputtomiin. Näin mennään aikansa, mutta vanhuus ja sairaudet pukkaavat päälle, kone alkaa yskiä. Tutuiksi tulevat lääkärit, pillerit ja haluttomuus. Tässä vaiheessa miehen pakki on tyhjä. Ja niinpä jos hän ei liity eunukkien kerhoon, sitten suuntana on torit ja kuppilat.

Yhtälailla ihmetyttää, miten miehet ovat niin erilaisia politiikan markkinoilla. Keski-ikäiset äijät korostavat joka käden käänteessä, miten he ovat terveitä. Mitä nyt sydäri kävi ja pillereillä mennään. Kuitenkin tavallinen jääräpäinenkin suomalainen mies ymmärtää siinä vaiheessa hellittää ja vetäytyä sivuun. Ainut syy elämisen halu.

Miten sitten nainen eroaa miehestä? He käyvät nuoruusajan tasaisemmin läpi ja ovat kypsempiä aikaisemmin poikiin nähden. Naiselle luoja on luonut kyvyn käsitellä miestä ja mies on aina heikoilla, kun nainen kyhnyttää kylkeen. Miehen kyky toimia järkevästi luhistuu. Nainen lataa miehen.

Oletettavasti nainen ei vanhene koskaan. Ainakaan mieleltään. Elämäninto ja lisäkokemuksien hankkiminen on luonnollisempaa miehiin nähden. Usein iästä riippumatta.

Mitä politiikkaan ja naisiin tulee. Kaikilla tuntuu virtaa riittävän ja se varmasti heijastuu vaalituloksissa.

Tällä hetkellä naiset ovat aktiivisempia joka rintamalla.

Matti Sihvonen, Lappeenranta