Lukijalta: Lisää hiekoitusta teille

Kyllä on nyt ollut muutamina vuosina liukasta. Eikö hiekoitukseen ja osaaviin hiekoittajiin voitaisi satsata enemmän rahaa? Vai haluaako Taipalsaaren kunta työllistää terveyskeskuksia mummoilla, jotka ovat liukastuneet liukkailla hiekoittamattomilla teillä ja katkoneet hauraat luunsa. Siihenkö sitten on varaa?



Itse olen monestikin liukastellut koulumatkoilla. Se on aivan kamalaa, kun hiekoitusta ei voida tehdä silloin, kun siitä olisi vielä hyötyä. Sitten, kun höttöinen puuterilumi peittää liukkaan kristallipintaisen jään, on vähän ikävä kävellä väsyneenä koulusta kotiin ja liukastua sekä katkaista kätensä.



Ajatellaanpa hetki vanhuksia. Miten he pääsevät turvallisesti kaupasta kotiin, muuten kuin taksilla? Ei kaikilla ole varaa nastakenkiin tai erillisiin nastoihin. Kun vanhat ihmiset kävelevät kotiin ja yhtäkkiä liukastuvat, heillähän voi mennä vaikka rytmit sekaisin. Miltä sitten kunnan päättäjistä tuntuu, kun tulee tieto, että vanhan ihmisen sydänfilmi näyttää suoraa viivaa? Pitäisiköhän asioihin puuttua, ennen kuin mitään tällaista vakavampaa sattuu?



Jos kunta alkaa täyttyä loukkaantuneista ihmisistä, sehän johtaa masennukseen. Jos särkylääkkeitä lappaa jatkuvasti suuhunsa, sekään ei ole suotavaa. Jotkut vaikuttavat liian suurella käytöllä maksaan. Tämä kaikki voi johtua hiekoittamattomuudesta. Pitäisikö siis Suomen lainsäädäntöön määrätä kypärät pakollisiksi kävelijöille? Kyllä varmasti entisajan kansalaiset kääntyisivät haudoissaan kuullessaan sellaisen muutoksen. Ikävä kyllä nykyaikana sellainen laki olisi kätevä.



Liukkaista teistä kärsivät myös autoilijat. Viimekin vuonna tapahtui monia kolareita. Nämä eivät siis kaikki aina vaikuta Taipalsaaren alueeseen, mutta onhan täälläkin tapahtunut kaikenlaisia autotapaturmia.



Joten omasta mielestäni hiekkaa tarvitaan lisää teille, sillä lähiaikoina voi sattua jotain vakavampaa, jos tilanteelle ei tehdä mitään!



Alex Lindholm, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. C