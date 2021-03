Lukijalta: Kuuteille kasvurauhaa heinäkuussa

Saimaan norppa on maailman uhanalaisin hylje. Norppakantaa on saatu vahvistettua, mutta se on edelleen altis häiriöille. Vähälumiset talvet uhkaavat pesinnän onnistumista, ja on tärkeää turvata kuuttien selviytyminen.

Verkkokuolemat ovat niille suuri uhka. Saimaalla on ollut voimassa määräaikainen asetus kalastuksen rajoittamisesta norppavesillä. Asetus rajoittaa verkkokalastusta kuuttien kannalta kriittisenä aikana keväällä ja alkukesästä.

Aiempina kesinä verkkokalastusrajoitus on ollut voimassa huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun saakka. Kuuttien verkkokuolemia on kuitenkin tapahtunut juuri rajoitusajan päättymisen jälkeen heinäkuussa. Näyttää selvältä, että vielä heinäkuussa kuutit ovat liian heikkoja selviytyäkseen verkoista, ja olisikin tärkeää ulottaa rajoitus heinäkuun loppuun saakka. Tämä antaa kuuteille lisäaikaa kasvuun ja vahvistumiseen.

Asetuksen voimassaolo päättyy, ja uutta on valmisteltu asetusta maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Ministeriö lähetti asetusluonnoksen lausuntokierrokselle. Varsinainen päätös rajoituksista tehdään lausuntokierroksen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö päätyi asiantuntijalausunnoista huolimatta esittämään lyhyempää ainoastaan kesäkuun loppuun ulottuvaa rajoitusta. Valmistelutyöryhmässä mukana olleet ympäristöministeriön edustaja ja luonnonsuojelujärjestöt jättivät siihen eriävät mielipiteet. Nyt valmisteltava asetus tulee olemaan voimassa vuoteen 2026 saakka. On tärkeää, että siinä huomioidaan asiantuntijanäkemykset ja verkkokalastusrajoitus ulotetaan jatkumaan heinäkuun loppuun saakka.

Hanna Holopainen

kansanedustaja, kuntavaaliehdokas (vihr.)

Lappeenranta