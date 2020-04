Lukijalta: Missä ovat avun tarjoajat?

Meitä karanteeniin määrättyjä kansalaisia näkyy usein kaupunkimme kaduilla keppiin nojaten tai rollaattoriin tukeutuen, oletettavasti kauppaan tai muille asioille menossa. Joillakin on käytössä hengityssuojain, joten he tietävät olevansa tartuntavaarassa. Ehkäpä pitää lähteä liikkeelle, kun on pakko.

Miksi ikäihminen lähtee liikkeelle? En usko, etteikö hän tietäisi viruksen vaarallisuudesta tai määräyksestä pysyä kotona. Mutta onko hänellä yhtään auttajaa? Ei kaikilla ole läheisiä tai lapsia, jotka pystyisivät tarjoamaan apua, ja meidäthän on kasvatettu pärjäämään ja tulemaan toimeen omillamme.

Haemme apua vasta viimeisessä hädässä. Ajattelemme, että aina on vain sinniteltävä, kun ei ole ennenkään apua aneltu. Tai katsomme, että on muita, jotka ovat enemmän avun tarpeessa. Kysyn kuitenkin, mistä on saatavissa apua kauppa- tai apteekkiasioille yms? En ole nähnyt painetussa sanassa yhtään avuntarjoajaa, en yksityistä enkä järjestöä.

Onko heidän löytämisensä salatiedettä tai pitääkö olla jonkin yhteisön jäsen tai tietää nettiyhteydet? Kertokaa ihmeessä kaikelle kansalle, jotta tavallinen yksinäinen mummokin uskaltaa pyytää apua.

H. Marjatta Huttunen

Lappeenranta