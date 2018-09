Lukijalta: Kyllä lääketieteen opetus oli 70-luvulla vajavaista, kun ei cis-henkilöistä puhuttu mitään

Toimittaja Alma Onali kirjoitti (KS 2.9) jutun ”Miehiltä on pääsy kielletty”. Ruotsissa järjestetyssä Statement Festivaliin pääsy oli kielletty cis-miehiltä. Järjestäjätahon mielestä on sairasta, että median huomio on maahanmuutossa tai alkoholissa eikä siinä, että cis-miehet ovat vastuussa 97 prosentista seksuaalisesta väkivallasta. Cis-miehet olivat siis uhka festareille, mihin heitä tuskin oli menossakaan.

Wikipedian mukaan cis-sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta. Eli jos ei ole trans-, inter- tai muunsukupuolinen, saa kunnian olla cis-sukupuolinen. Tätä nimeä en itse ole aiemmin kuullut, enkä tiennyt olevani cis-mies.

Termi luotiin trans-keskustelussa vähentämään sitä oletusta, että jokaisen henkilön sukupuoli-identiteetti vastaisi hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Tätä vallitsevaa olettamusta kutsutaan cis-normatiivisuudeksi. Tietääkö suomalainen mies olevansa suurella todennäköisyydellä cis-mies ja samalla cis-normatiivinen ?

Kyllä lääketieteen opetus oli 70-luvulla vajavaista, kun ei cis-henkilöistä puhuttu mitään. Oli vain tavallinen mies tai nainen. Miten nykyihminen on hyväksymässä kaikenlaisen marginaalisen epänormaaliuden arvojensa pohjaksi? Ihmetyttää, miksi kunniallinenkin media antaa sivu-ja minuuttikaupalla tilaa tällekin aiheelle. Sääliksi käy nousevia sukupolvia, joille ei tarjota terveitä, maalaisjärkisiä perusasioita muuttumattomina totuuksina. Näitä voit tarkistaa maailman eniten myydystä kirjasta, raamatusta. Opus on vanha ja siitä selviää myös nykymaailman meno yllättävänkin tarkasti. Aika alkaa loppua, käsityksiä on syytä tarkastaa nopeasti.

Taidan kerätä porukkaa ja perustaa Kouvolaan Suomen ensimmäisen CIS-kahvilan. Kirjaimet voisi merkitä vaikka Coffee Is Strong , jos CIS ei muuten avaudu. Kuppilaan päästettäisiin vain cis-henkilöitä.

Hannu Hurri, lääkäri, Kouvola