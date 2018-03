Lukijalta: Jos sote kaatuu, Etelä-Karjala häviää

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta eli sote-uudistusta on tehty Suomessa pitkään – yli 10 vuotta. Samalla vuodesta 2000 vuoteen 2015 sote-kustannuksemme ovat kaksinkertaistuneet. Aikanaan tehokkaaksi luokiteltu järjestelmämme on tänä päivänä tehoton. Kustannuksien kasvua ei voida hillitä. Ne ovat liian suuret, eivätkä suuret ikäluokat vielä edes ole siinä iässä missä hoidon ja hoivan tarve on suurin.

Uudistus on siis välttämätön, jotta kaikkien suomalaisten yhdenvertainen pääsy palveluihin voidaan turvata. Uudistus vie sote-järjestelmää oikeaan suuntaan, eikä sitä ole varaa viivyttää.

Suomalaiset arvostavat sosiaali- ja terveyspalvelut tärkeimmiksi yhteiskunnan palveluksi. Sote-uudistuksen tärkein tavoite on parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta ja turvata tasa-arvoinen pääsy palveluihin kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä ihmiset eivät voi olla varmoja siitä, että palvelut ovat kaikkialla yhtä laadukkaita. Kuntapohjaisella järjestelmällä ei voida jatkaa. Tällä hetkellä kustannuksilla ei ole perälautaa ja niiden kasvaessa tulee ennen pitkää pää vetävän käteen.

Sote-uudistuksen keskipisteessä on ihminen. Ihmiset saavat ensimmäistä kertaa itsemääräämisoikeuden omiin palveluihinsa. Jatkossa valinnanvapaus ei ole vain varakkaiden yksinoikeus kuten nyt, vaan kaikkien suomalaisten mahdollisuus. On vaikea käsittää, miten tämä voi olla jonkun mielestä huono asia.

Etelä-Karjala asukkaineen on yksi sote-uudistuksen suurimmista voittajista. Laajan päivystyksen sairaala Lappeenrannassa ei ole itsestäänselvyys. Meillä on myös Eksoten myötä tehty hyvää työtä, kiitos rohkeiden päättäjien. Tästä on osoituksena muun muassa se, että olemme tulevassa maakuntarahoituksessa erittäin hyvässä asemassa.

Nyt pitää jälleen olla rohkeutta uudistua ja mennä eteenpäin.

Jukka Kopra, kansanedustaja (kok.), Lappeenranta