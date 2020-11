Lukijalta: Miksi LUT:n uutta teknologiaa hyödyntävä puhdistustekniikka ei kelpaa Lappeenrannan jätevesiasian ratkaisuksi?

On käsittämätöntä kuinka eräät päättäjät ajavat jätevesiasiaa Lappeenrannassa. Lappeenranta on juuri valittu toiseksi Euroopan vihreäksi kaupungiksi. Meillä on erinomainen yliopistomme – LUT, jonka osaamista ja jätevesien tutkimustyötä arvostetaan jo ympäri Eurooppaa. Myös Eksote on päättänyt hyödyntää tätä osaamista jätevesi asioissaan. Hienoa yhteistyötä LUT, Flowrox ja Eksote, näytätte hyvää esimerkkiä kaupungillemme.

Miksi LUT:n uutta teknologiaa hyödyntävä puhdistustekniikka ei kelpaa päättäjille? Olette nyt valitsemassa teknologiaa, joka vaatii paljon erilaisia kemikaaleja ja silti esimerkiksi fosforin jäämät ovat suuremmat kuin LUT:n kehittämässä systeemissä. Tämäkö on teidän vihreää imagoa? Uusi teknologia on hieman kalliimpi, mutta olisihan tuotekehitys ja huolto ”omissa käsissämme” ja tämä, jos mikä, toisi hyvää imagoa ja samalla työllistäisi paikkakuntaa.

Ette ole myöskään kertoneet paljonko maksaa lietteiden kuljetus läpi asutusalueiden Kukkuroinmäelle. Montako kuorma-autoa viikossa ja mitä se maksaa vuositasolla? Vai aiotteko käsitellä syntyvät lietteet tulevaisuudessa myös Hyväristönmäellä? Onko meillä varaa kahteen laitokseen? Lietteen käsittelystä syntyvät hajuhaitat ovat melkoiset – ei liene hyvää imagoa uusille asuntoalueille; joille kaupunki on myynyt ja myy edelleen uusia tontteja.

Miten on huomioitu Joutsenon, Nuijamaan ja Imatran tulevat jätevesiongelmat? Kukkuroinmäki, jossa on jo tarvittavaa infraa ja joka on jo jätehuollon ja kuntayhtymän omistama alue, on sittenkin keskeisempi paikka kuin Hyväristönmäki; alue, joka pitää osittain pakkolunastaa ja kaikki tarvittava infra pitää rakentaa täysin tyhjästä – tämä se maksaa.

Nyt tarvitaan hyvää positiivista imagoa saamamme tunnustuksen tueksi – ja sitä tämä ratkaisu toisi meille – LUT:n kehittämä puhdistussysteemi toteutettuna paikallisten yritysten voimin Kukkoroinmäellä!

Näytetään mitä osataan ja unohdetaan periaatteet.

Aku Lipsanen

Lappeenranta