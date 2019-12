Estarit: Milloin tulee SaiPa Jalkapallo? Onko se vielä yhtä kaukainen ajatus kuin että maailmassa olisi rauha?

Hallitukselle ei tule luottamusta ennen kuin vanhuksien hoito paranee. Luottamus tulee teoista ei lupauksista.

Hei sähkö ynnä sekarotuisten autojen omistajat: aggregaatti takakonttiin, pärjäätte pitemmilläkin matkoilla.

Suomesta löytyy koulutettuja henkilöitä eri aloille. Suomea johtaa hallituksessa kuitenkin henkilöt ilman koulutusta ja pätevyyttä. Farssi!

Milloin keskussairaalan päivystykseen saavat oikeita ammattinsa osaavia lääkäreitä? Vaimo kävi lauantaina siellä vatsakivun takia, eestiläinen lääkäri ei osannut sanoa mitään, tänään hän meni Pietariin.

Onkohan Suomi saamassa Antista uuden Paavon? — Rasa

Miten te demarit pystytty siihen, että epäonnistunut ministeri valitaan hallitukseen uudelleen ja epäonnistunut pääministeri eduskunnan varapuhemieheksi? Uskomaton moraali puolueella.

Ovela veto demareilta: Rinne puhemiehistöön. Joutuu olemaan suht vaiti politiikassa. Ei voi hölöttää sammakoita.

Olisiko ajateltavissa Lappeenrannan kellotapulin sisävalaistusta kaupunkilaisten iloksi pimeinä vuodenaikoina samalla tavalla kuin Marian kirkossa?

Joko on kovasti kehutuille uuden sukupolven nuorille ministereille äitiyslomasijaiset valittu? Pian se on kuitenkin edessä. Aprikoi vanha äänestäjä.

Hallitusneuvottelujen jälkeen tällaisella vankkumattomalla tasa-arvodemarilla on äärettömän huijattu olo. Mihin hävisi SDP:n pyrkimys tasa-arvoon?

Laitetaan pari miljoonaa tuohon lentokentän Areenaan ja ei muka ole varaa uuteen jäähalliin. Rahaa vaan venäläisille matkustajille lappeenrantalaisilta veronmaksajilta!

Hirvittää vihreiden populismi Lpr:ssa. Lentoliikenteen tuen loppu olisi merkinnyt koko Saimaan matkailun alasajoa. Onneksi järki voitti valtuustossa.

Naiset vallassa ja Suomen vienti kohta seis. Mitä tästä seuraa? Maalisvaalit! — Raaka-Roki

Saipan yleisömäärä lähtee nousuun heti, kun hirveän makuinen ruotsalainen pumppusinappi vaihdetaan parempaan.

Milloin tulee SaiPa Jalkapallo? Onko se vielä yhtä kaukainen ajatus kuin että maailmassa olisi rauha?

Naisvallan pelottava esimerkki on YLE:llä. Miestoimittajat on lähes hävitetty.

Kylläpä huokuu opposition pettymys estareissa. Kukaan ei arvostele vanhoillislestadiolaisten maalaisliittolaisten selkäänpuukotusta ja sekaantumista.

Onko Anneli Kiljunen boikotissa demarien osalta, kun ei kelpaa ministeriksi. On jo ollut useita kausia kansanedustajana.

Kiitos ES kun palautitte tv:n viikko-ohjelman lehteen. Milloin Uutisvuoksi?

Miten on mahdollista, että juuri SDP:n hallituskaudella tasa-arvo on heitetty romukoppaan? Näkyvin esimerkki on ministereiden sukupuolijakauma.

Kuinka voi olettaa, että poliisi puuttuisi kännykkä korvalla ajamiseen, jos tekee niin itsekin? Havainto 27.11. klo 10.01 Lappeenkadulla ennen Armilankadun liikenneympyrää. Harmi etten ehtinyt ottaa kuvaa.

Fillaristeille muistutukseksi, että Oleksin kävelykatu alkaa ja päättyy Koulukadun molemmin puolin, joten siinä pyöräilijä väistää autoa!

SaiPa taistelee joka ottelussa voitosta! Liigassa on kova taso, joten tappioltakaan ei voi välttyä! Sitä paitsi, SaiPan ainut tavoite on olla keväällä mitalipeleissä!

Panee ihmettelemään ovatko kokkareiden äänestäjät halunneet edustajansa hoitamaan vain katkeruuttaan eduskuntaan. Siltä vaikuttaa joka kerran, kun heistä joku suunsa aukaisee. Huonoja häviäjiä.

Loistava kolumni 27.11 Etelä-Saimassa lapsena olemisen oikeuden puolesta! Pelottelemallako lapsia ilmaston muutoksella maailma pelastuu? Jossakin on menty pahasti pieleen valistuksen suhteen.

Mikä nykynaisia riivaa kun he työntävät täytettä nahkan alle, vaikka luonnollinen kauneus kelpaa, ainakin miehille?

Jos saat influenssarokotteesta haittavaikutuksia, on tärkeää tehdä haittavaikutusilmoitus Fimeaan itse. Terveydenhuollon ammattilainen ei sitä välttis tee.

Yksinkertainen duunari ei ymmärrä kun omat vie ja selittelee. Tyhjiä lupauksia olemattomilla rahoilla kaupanpäälle. Ei tämä yhteiskunta kestä sellaista.

Outo paikka on tämä kotoinen Suomen maa. Täällä ei vähäosaisia tueta. Jos joku yrittää, hänet nujerretaan. Avutonta saa auttaa vain köyhtymisessä.

Tuskinpa Greta Thunberg saa ilmastonmuutosta pysäytettyä! Joku voisi puhua hänelle järkeä!

Sipilä valehteli Suomen kansalle vaaleissa ja eduskunnalle useaan kertaan liioitellen Suomen valtion velkaantumisesta, huolimatta VVM: n huomautuksista. Siitä huolimatta hän sai jatkaa lähes loppuun asti.

Kepu pettää aina, ja demarit lyö siksi päätänsä seinään.

Eihän kepu ole tosissaan? Sipilän komento takaisin?

Eikö ole vieläkään opittu, ettei ministereiksi, eikä varsinkaan pääministeriksi, pitäisi valita kokematonta poliitikkoa, kun sama tuntuu taas jatkuvan.

Mitä enemmän naisille valtaa sitä enemmän tää yhteiskunta menee solmuun. Olisiko oikeita miehiä stagelle, niitä kansa kaipaa.

Kulmunista valtiovarainministeri? Kyllä vallanhimo on melkoista ”huumetta”, täytyy ihmetellä.

Voisiko Kourulan liikennevaloihin asentaa hieman ”ohjelmoitua älyä”. Klo 20 kääntyvässä jonossa täysin tyhjässä risteyksessä odotetaan vihreää kauan. Eikö sitä voi kellottaa ilta-aikaan.

Akkavalta alkaa. Missä miehet luuraavat?

Ruusuja Eekoolle! Kiitos kauniista vuosikalenterista.

Luulin, että körtti-ideologia oli kepussa jo historiaa, erehdyin. Oma etupiiri ja sen edut ovat heille tärkeintä, tärkeämpiä kuin yhteiskunnan etu. En enää koskaan äänestä kepua.

Kyllä on v---tus huipussaan kokkareilla ja ei siitä kohta selvitä ilman lääkitystä.Tätä se on vallasta luopuminen. Uskokaa vain, tämä Rinne jupakka oli täsmätähtäys ja oikeiston suojus petti.

On se kumma, että Antti Rinne ei osaa luopua. SDP:n sisälläkin tämä kiristää tuntoja. Vallanhimo Rinteellä on käsittämättömän kova. — "Entinen Demari"

Ei pidä kok. mennä kentälle, jos ei ole pelisäännöt tiedossa. Nyt tuli turpaan sekä SDP ja Kesk puolelta kenttää. Kyllä harmittaa, vai? Tavataan sitten muutaman vuoden päästä.

Kepu ulos hallituksesta ja perussuomalaiset tilalle.

Eduskunnan oppositio on kuin pahimman luokan työpaikkakiusaajat. Rinnettä ei ole julkisesti edes todettu syylliseksi mihinkään, mutta tämä kokkarilauma katsoo olevansa tuomarin asemassa.

Ay-pomo ei helpolla muutu koko Suomen etua ajavaksi pääministeriksi. Nimetkää vielä Rinne hallitustunnustelijan lisäksi uudeksi ministeriksi niin alle 10 prosentin SDP kannatus on taattu.

Tosi kovapäinen, vallanhimoinen ja ylimielinen tämä ex-pääministeri. Vain ay-liikkeen etu tärkeä, Suomen etu on tuntematon käsite. — Järjetöntä menoa ihmettelevä

Eikö kepukin tehnyt eräänlaista historiaa kannatuslukemiensa kanssa (ES 6.12)?

Saipa-Lukko pelin Saipa hävisi siihen kun otetaan tollanen tyhmä jäähy, poikittainen maila, siitä alkoi alamäki, 2.16 min ja 3 maalia. Eikö Lehterä saa noita tyhmiä jäähyjä pois? Siksi en mene Kisapuistoon.

Olipa häpeällinen näytös eduskunnassa ja nakersi koko opposition uskottavuutta. Kokkareilla on tosi vaikeaa luopua vallan kahvasta. Persut: tyhjästäpä se suosio kumpuaa. Voi meitä suomalaisia!

Väestösuojia on mm. kerrostaloissa ja niitä tulisi jatkossakin olla riittävästi myös muissa rakennuksissa, jotta erityistilanteissa kuntalaisia pystytään suojaamaan.