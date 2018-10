Lukijalta: Taipalsaaren kunta näyttää huonoa esimerkkiä avohakkuilla

Maanantaina aamutuimaan 15.10. avohakkuu keskellä Solkein kylää Lavatiellä jatkui kolmen koneen voimalla.

Luonnonkaunis honkaharju on alkanut muuttaa olomuotoaan useaksi vuosikymmeneksi. Kyläläisten suosima virkistys-, marjastus- ja sienestysalue kävelymatkan päässä kotipihasta on tuhoutumassa kunnan toimesta. Samalla urheiluseuran ja kyläläisten talkoovoimin huoltama valaistu kunto- ja hiihtorata on palstan osalta muistuttamassa kuun maisemaa.

Näyttää siltä, että maailman ilmastopaneelin ja Suomen vastuu omista toimistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muun muassa metsien hiilinielujen avulla ei ole tavoittanut vielä kaikkia metsänomistajia. Tähän menneen ajan tapaan avohakata, aurata ja laikuttaa metsäpohjia Taipalsaaren kunta näyttää huonoa esimerkkiä muille metsänomistajille.

Katsoessani kolmen ison metsäkoneen työskentelyä jo aamunkoitosta en jaksa uskoa, että avohakkuun tuotolla hädin tuskin maksetaan työpalkkiot metsäkoneyrittäjille. Ilmeisesti kunta on sidoksissa paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen ja sen bulvaaneihin tukiessaan niiden elinkeinotoimintaa. Kunnan miljoonien eurojen kassavajetta ei tällaisilla toimilla todellakaan paikata.

Surullista, että kunta tekee tällaisen teon toisille kuntalaisille ja turmelee ympäristön- ja elämänlaadun.

Seppo Ylinen, vapaa-ajan asukas noin puolet vuodesta, Solkei