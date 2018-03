Lukijalta: Läpiajoliikenne ei mahdu Rakuunamäelle

Rakuunamäki on alue, joka on iät ja ajat aiheuttanut liikenteellisiä ongelmia. Aikoinaan Rakuunamäellä asunut majuri Ari Koponen ideoi Taipalsaarentien jatkeeksi niin sanotun radanvarsikadun Koulukadulle saakka. Se helpotti kasarmialueen kiertämistä. Toisaalta Liisankadulle rakennettiin samoihin aikoihin hidasteita, joten kiertämistä sitä kautta hankaloitettiin.

Nyt on vaadittu faktoja syistä, joiden takia Rakuunamäen läpiajo ei ole sallittua. Yksi syy on se, että Rakuunamäen asemakaava on alun alkaen laadittu 1890-luvulla hevosliikenteelle eikä sitä ole juurikaan muutettu autoliikenteelle. Toinen syy on se, että alueelle on saneerattu ja rakennettu toimisto- ja asuintaloja, joiden asukasmäärät ja ajoneuvot ovat täyttäneet sen, minkä sotaväki jätti tyhjäksi. Selvää pitäisi olla, että läpiajoliikenne ei mahdu alueelle järkevällä ja turvallisella tavalla. Paitsi tietenkin niiden mielestä, jotka haluavat parin kolmen minuutin ajansäästön välttämällä kiertämistä ja liikennevaloja.

Läpiajo on ollut vuosia kielletty liikennemerkeillä. Mutta sitä eivät monetkaan ole noudattaneet, kuten eivät ole noudattaneet nopeusrajoitustakaan, 30 km/h. Ei siis ole ihmeellistä, että nyt on ryhdytty järeämpiin toimiin läpiajon estämiseksi. Miten paljon liikennettä alueella olisikaan, jos läpiajo olisi sallittu? Miksi alue pitäisi täyttää liikenneruuhkilla?

En asu Rakuunamäellä.

Erkki Heinilä, Lappeenranta