Lukijalta: Suurten joukossa suomalaisten EU-edustajien vaikuttaminen Brysselissä tuntuu melkein mahdottomalta

Näin EU-vaalien edellä tulee miettineeksi suomalaisen äänen merkitystä isossa liittovaltiossa. EU:ta periaatteessa hallitsee kuusi suurta maata. Saksa, Ranska, Italia, Iso-Britannia, (toistaiseksi), Espanja ja ehkä hieman yllättäen Puola. Nämä maat sanelevat marssijärjestyksen päätöksissä ja hylkäyksissä. Heidän yhteinen äänimääränsä on 421 meppisormen alla. Suomi pystyy vaikuttamaan 13 mepillä.

27 EU-maan rinnalla Suomen vaikutus asioiden toteuttamisessa on kahdeksan pienimmän maan joukossa. Pienenä erikoisuutena on pidettävä sitä, että Ruotsilla on 20 edustajaa europarlamentissa. Olemmehan lähes samanveroisia maita.

Vaikka olemme pieni lähes "äänikelvoton maa", isossa 751 edustajan EU-himmelissä, vuonna 2017 maksoimme 1,595 miljardia euroa EU:lle. Rahoitusta tuli vastaavasti takaisin 1,501 miljardia euroa. Hivenen miinukselle jäätiin.

EU on päivittäin suomalaisissa keskusteluissa ja uudet direktiivit ovat jokapäiväisiä, ennen kaikkea niiden ymmärtäminen tuo monesti tuskaa. Usein saamme todeta, että meidän leveysasteen käsite on tuntematon päättäjien ajatuksissa ja 13 vastaan 738 on enemmän kuin tappelisi tuulimyllyjä vastaan.

Näihin lukuihin katsoen suomalaisten EU-edustajien vaikuttaminen Brysselissä tuntuu melkein mahdottomalta. Luulisi Euroopassakin korostettu demokratia toimivan tasapuolisemmin näin suuressa yhteisössä, mutta kuten globaalissa myllerryksessä tänä päivänä, raha menee demokratian ohi

Miksi niin monella on haluja EU-mepiksi? Totuus lienee, että EU on varma työnantaja ja korvaus tehdystä työstä kestää vertailun. Vahinko sinänsä tähän asti valituista kaikki ovat hävinneet sinne jonnekin himmelin keskelle.

Matti Sihvonen, Lappeenranta