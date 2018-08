Lukijalta: Moni pyöräilijä olettaa, että autoilijan on aina väistettävä

Lappeenrantalaisten autoilijoiden ajotapa keskustassa on muuttunut parempaan. Auliisti annetaan tietä jalankulkijoille, autokuski usein käsimerkillä vielä huiskauttaa, että mene vaan. Autoilijan kohteliaisuus on kuitenkin karhunpalvelus, joka on saanut pyöräilijän luulemaan liikoja. Pyöräilijät ovat ottaneet tavaksi ajaa rohkeasti kaikenlaisten suojainten kautta sumeilematta. He eivät he ole ottaneet selvää suoran ajoradan ylittämisen säännöistä.