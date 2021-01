Lukijalta: Hoitotyön koulutuksessa tarvitaan itseohjautuvuutta

On totta, että asianmukainen koulutus on avainasemassa hoitajiksi opiskeltaessa. Jaana Kuokka kuvasi hyvin koulutuksen ja työssäoppimisen tärkeyttä lähihoitajien koulutuksessa nostaen esille esimerkiksi empatiakyvyn ja avoimuuden (Etelä-Saimaa 30.12.2020). Monipuolinen koulutus on oleellinen tekijä myös sairaanhoitajien koulutuksessa, koska terveydenhuollossa esiintyvät haasteet ovat lisääntyneet.

Eettinen osaaminen on yksi sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen alueista. Ammatin tietorakenne muodostuu eettisestä, tutkitusta, esteettisestä ja henkilökohtaisesta, elämän kokemuksen kautta tulleesta tiedosta. On selvää, että nuorella opiskelijalla ei voi olla näitä taitoja valmiina. Eettiset asiat ovat yksi vaikeimmista asioista opetuksen sisäistämisessä. Siihen liittyy empatiakyky, potilaan oikeudet ja velvollisuudet, tasa-arvo- ja ihmisarvokysymykset, vastuu ja velvollisuus.

Eettisen kasvun tarve koulutuksen aikana on tärkeää juuri nykyisessä ammattikasvatuksessa, koska potilaan itseohjautuvuutta, yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta painotetaan. Tämä on yhteydessä opiskelijan itseohjautuvuuteen. Itseohjautuvuuteen oppiminen ja sen kehittyminen on oleellista jo koulutuksessa auttamaan hoitajia kohtaamaan vaativia terveydenhuollon ympäristössä esiintyviä haasteita. Jos opiskelija ei ole kartuttanut itseohjausvalmiuksiaan, niin voiko hänellä olla tarpeellisia taitoja kohdata näitä terveydenhuollon haasteita? Ei voi. Hoitotyössä pitää tehdä itsenäisiä, vastuullisia päätöksiä.

Itseohjautuvuus ei kehity koulutuksessa yksin, vaan se vaatii vuorovaikutusta ja vastavuoroista suhdetta, samaistumista potilaaseen. Tämä voi olla haastavaa etäopetuksen osalta. Kuitenkin ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opiskelija perehtyy työympäristössä keskeisiin työtehtäviin ja oppii soveltamaan taitojaan. Tässä oikeanlaisen, palautetta hyödyntävän, motivoivan ja opiskelijalle vastuuta sopivassa suhteessa antavan ohjaajan rooli korostuu.

Omassa väitöskirjatyössäni tulokset osoittivat hoitotyön opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittyneen ja sitä osattiin hyödyntää positiivisten asioiden ratkaisemisessa. Sitä vastoin haasteena on itseohjautuvuusvalmiuksien kehittyminen vastoinkäymisten ratkaisemisessa. Hoitotyö vaatii haasteellisten potilaiden kohtaamista ja päätöksentekoa hyvinkin kriittisissä tilanteissa. Siksi itseohjautuvuus on opiskelijaryhmien ominaispiirteet huomioonottava ja hyvällä ohjauksella saavutettava tulos koulutuksessa.

Kaupunginvaltuutettu (kok.)

Lappeenranta