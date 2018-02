Lukijalta: Tupakkatuotteet vähitellen pois myynnistä

Miksi ihmiset käyttävät tupakkatuotteita? Mitä hyötyä niistä on ihmisille? Miksi omaa terveyttä täytyy koetella myrkyllä, kun se ei hyödytä ketään millään tavalla?



Tupakkatuotteiden myynti on ollut suurta bisnestä aikaisemmin, sitä se on myös nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa, jos asialle ei tehdä mitään. Haluaisin siis tupakkatuotteita pois myynnistä.



Ihmiset ostavat tupakkatuotteita erilaisista syistä, mutta omasta mielestäni mikään syy ei ole tarpeeksi hyvä selittämään sitä miksi itselleen täytyy tietoisesti tehdä pahaa.

Tupakka ja muut tupakkatuotteet koukuttavat ihmismieltä, ja valitettavasti jo ensimmäisestä kokeilukerrasta voi jäädä pysyvästi koukkuun. Tupakkatuotteiden käyttäjä ei välttämättä edes itse tajua kuinka turhaa, vaarallista ja tyhmää niiden käyttäminen oikeasti on.



Omasta mielestäni tupakkatuotteiden myynnin lopettaminen olisi tarpeellista ja tärkeää. Ensimmäiseksi tupakkatuotteiden saatavuutta voisi vähentää muun muassa ruokakaupoista ja kioskeilta ja edetä siitä pidemmälle. Mielestäni ihmiset täytyisi saada ymmärtämään, mitä tupakkatuotteet ihan oikeasti tekevät terveydelle ja kertoa heille muun muassa siitä, kuinka paljon rahaa tietyssä ajassa niihin kuluu. Tällä tavoin heidän käsitystään tupakkatuotteista voisi selventää, avartaa ja varmistaa, että he todella ymmärtäisivät kaikki mahdolliset haitat.



Tätä varmasti tehdään jo nyt paljonkin, mutta tehdäänkö niin hyvin, ahkerasti ja paljon, että huomattavan suurta muutosta olisi tapahtunut? Mielestäni ei ja siksi tästä täytyisi puhua enemmän ja enemmän, jotta varmasti mahdollisimman moni ymmärtäisi ja saisi tietoonsa nämä haitat ja ongelmat.



Suosittelen kaikkia ihmisiä miettimään niitä hyviä syitä olla aloittamatta tupakkatuotteiden käyttöä, koska omasta mielestäni elämästä pystyy nauttimaan oikein hyvin ilman oman terveyden pilaamista.



Oma mielipiteeni loppuun on sanoa, että yksikään ihminen ei oikeasti tarvitse tupakkatuotteita onnelliseen ja hyvään elämään. Jotkut muut asiat elämässä tuovat onnellisuutta, mutta tupakkatuotteet sitä eivät tuo. Tämän takia tupakkatuotteiden myynnin lopettaminen olisi nyt viimeistään saatava aloitukseen.



Helmi Nousiainen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. A