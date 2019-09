Lukijalta: A-tornin purkaminen ulkokuoreen asti voi romahduttaa koko tornin

Torstain 12.9 lehden juttu keskussairaalan A-tornin remontista ihmetyttää minua. Siinä terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula ilmoittaa, että A-torni joudutaan purkamaan ulkokuoreen asti! Jos näin tehdään niin koko torni on vaarassa romahtaa! Torni osassa on kantavana rakenteena betoniset pilari- ja palkkirakenteet.

On saneerattu vuosien varrella useita osastoja perusteellisesti. On purettu lattioita ja väliseiniä, uusittu viemäreitä ja vesijohtoja, joita varten on porattu kantaviin rakenne palkkeihin isoja reikiä, uusittu ikkunoita, rakennettu uusi ilmanvaihtohuone ullakolle ja uusittu saneerattujen osastojen ilmanvaihto. Potilashuoneita on pienennetty ja niihin osaan on tehty WC- ja suihkutilat!

Käytävien katot on ilmanvaihtoputkien vaatiman tilan vuoksi jouduttu laskemaan alemmaksi ja myös lattian pinnoitteet on uusittu! Olen ollut valvomassa näiden töiden suorittamista usean kerroksen osalta. Tarkemmat tiedot mitkä kaikki osastot on A-tornissa saneerattu löytyvät pääsuunnittelijalta Arkkitehtuuritoimisto Ovaskaiselta!

Missä on niin sanottu elinkaariajattelu, jos nämä saneeratut osastot taas uusitaan? Eikö olisi syytä tehdä perusteellinen kuntotutkimus koko A-tornin osalta ennen investointi- ja rakentamispäätöksiä? Nämä miljoonat voisi käyttää hoitotyön parantamiseen palauttamalla lääkäripäivystykset Sammonlahteen ja Armilaan!

Pentti Märkälä, eläkkeellä oleva rakennusvalvoja, Lappeenranta