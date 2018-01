Lukijalta: Kiteen perhehoitomalli tutuksi muuallakin

Ikäihmisen perhehoito on valoisampi vaihtoehto laitoshoidolle. Se on kodinomaisempi ja edistää perusturvallisuutta sekä sosiaalisia ihmissuhteita.



Uudessa perhehoitolaissa on eroteltu kaksi eri perhehoidon muotoa, jotka ovat toimeksiantomuotoinen perhehoito ja ammatillinen perhehoito. Lakiuudistus mahdollistaa muun muassa sen, että perhehoitoa voidaan antaa perhehoitajan kodin lisäksi myös hoidettavan omassa kodissa.



Perhehoidossa on kyse asumispalvelun tarpeessa olevasta ikäihmisestä, joka asuu perhehoitajan kotona perheenjäsenenä. Tällainen asumisjärjestely voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Perhehoitajaksi voi ryhtyä, kun on käynyt hyväksyttävästi ikäihmisten perhehoitoon liittyvän valmennuksen.



Perhehoitaja saa jokaisesta hoidettavasta hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Esimerkiksi Kiteellä on useita perhehoitajia, jotka elättävät itsensä perhehoidolla. Ikäihmisten perhehoito on ollut jo vuosia asumismuotona Kiteellä, ja ympäri Pohjois-Karjalaa. Tätä vaihtoehtoa tulisi paremmin tuoda esille niin yksityisyrittäjyyttä harkitseville kuin niille ikäihmisille, joiden tilanteeseen tämänlainen asumismuoto tuo sopivan ratkaisun.



Tarja Turunen, Lappeenrannan seudun kristillisdemokraatit, puheenjohtaja