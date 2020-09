Lukijalta: Jäähalli joutomaalle Kivenkadun varrelle

Kun yliopistoa 60-luvulla tänne haikailtiin, esitti kaupunki useita sijaintivaihtoehtoja. Karmein niistä oli Lappeenrannan Linnoitus. Toteutettuna se olisi merkinnyt Linnoituksen historiallisen miljöön täystuhoa.

Sitä voi hyvin verrata pommiin, jonka kaupungin isät aikovat nyt pudottaa hyvin toimivan liikenteen solmukohtaan Mutkakadulle.

Hallitoimikunta on asettanut jäähallin tontille minimimitat. Kaikissa muissa vaihto-ehdoissa mittoja on noudatettu, mutta Mutkakadulla niistä ei ole välitetty tuon taivaallista

Kivenkadun varrella on noin kolmen hehtaarin korttelialue. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin Mutkakadulla. Korttelissa on sekä Valtion rautateiden että kaupungin omistuksessa olevaa maata, jolle toimikunta on keksinyt nimen Ratavarren Ruderaatti. Sivistyssanakirjan mukaan se tarkoittaa joutomaata, jolla kasvaa mm. lintujen ravinnoksi kelpaavaa kasvustoa, kuten talventörröttäjiä.

Joutomaa ei ole hallitoimikunnalle kelvannut, vaan on katsottu, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. Jäähalli on sijoitettu siten, että se ulottuu Kivenkadun ylitse Prisman tontille. Kivenkadun vaihtoehto on pudonnut pois korkeiden maanhintojen takia. En yhtään ihmettele, sillä Prisma tarvitsi maata parkkipaikoikseen.

Ehdotan, että Kivenkadun korttelialue otetaan uudelleen luupin alle. Siinä on paljon potentiaalia. Jäähalli siihen mahtuisi, sijainti on keskustassa, parkkipaikkoja voidaan rakentaa 500 kpl ja pohja on hyvää rakennusmaata.

Myös liikenteellisesti paikka on hyvä. Kaupunkikuvallisia haittoja ei syntyisi, vaan maisema komistuisi.

Mutkakadun tontin ylimääräiset kustannukset ovat toimikunnan mukaan noin 17 miljoonaa euroa, kenties enemmänkin. Eli lisäkustannuksilla voitaisiin rakentaa kaksi Amiksen kentälle suunniteltua sisäliikuntahallia. a´ 8 miljoonaa euroa.

Ehdotan, että jäähalli rakennetaan Kivenkadun tontille. Kun paikoitustilat rakennetaan maan alle viereen mahtuisi myös sisäliikuntahalli. Sitä ennen tulee kuitenkin järjestää arkkitehtuurikilpailu parhaan ratkaisun toteuttamiseksi sitten, kun meillä on siihen varaa. Nyt ei ole.

Jaakko Nikkilä

Lappeenranta