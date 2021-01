Lukijalta: Lappeenrannan jäteveden puhdistamoratkaisussa huomioitava vesistöihin joutuvat lääkeaineet

Lappeenrannan tuleva jäteveden puhdistamoratkaisu vaikuttaa vesistön tilaan pitkälle tulevaisuuteen. Vaihtoehtona oleva aktiivilietelaitos on ratkaisuna toimiva aineiden poistamisessa (esim. fosfori), joissa on selkeät raja-arvot.

Monille vesistöön päätyville aineille, kuten lääkejäämille ei kuitenkaan ole määritelty selkeitä raja-arvoja. Lääkeainekuormituksen riskinä on mm. antibioottiresistenssin yleistyminen, jolloin antibioottien vaikutus heikkenee. Myös muita aineita, kuten mikromuoveja ja niissä olevia hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja pääsee vesistöön.

Esimerkiksi Oulussa ja Parikkalassa käytössä olevat membraanibioreaktorit poistavat lääkeaineita ja pienempiä aineita aktiivilietelaitosta paremmin. Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan melko lähellä toisiaan. On myös huomioitava mahdolliset korvausinvestoinnit, jos valittu teknologia vanhentuu kansainvälisen sääntelyn kiristyessä.

Euroopan parlamentti hyväksyi juuri sopimuksen uudesta juomavesidirektiivistä. Vuoden 2022 alkuun mennessä määritellään hanavedelle lista valvottavista, terveydelle haitallisista aineista. Tällaisia ovat mm. lääkejäämät, hormonaaliset haitta-aineet ja mikromuovit. Säätely leviää varmuudella jäteveden puhdistukseen tiukkenevina normeina. Onko riskinä, että Lappeenrantaan valittava teknologia on jo valmistuessaan osittain vanhentunutta ja minimoidaanko eri aineiden ympäristövaikutukset?

Osana suunnittelua tulee arvioida, voidaanko puhdistamisen laatuun vaikuttaa kartoittamalla ns. erityispäästölähteet. Esimerkiksi sairaalat ja hoitolaitokset tulisi arvioida tältä osin. LUT-yliopiston tutkimuksen mukaan vesistöjen lääkejäämiä voidaan vähentää tehostamalla jätevesien käsittelyä jo ennen kuin ne päätyvät puhdistamoon ja sekoittuvat muihin jätevesiin. Tätä asiantuntemusta tulee hyödyntää.

Lisäksi Toikansuon puhdistamosta tulee tehdä uuden puhdistamon suunnittelua hyödyntävä testiympäristö, kun jäteveden jälkisuodatusta uusitaan nykyisten lupaehtojen vaatimusten mukaisesti.

Jos korkein hallinto-oikeus ei anna lupaa sijoittaa uutta puhdistamoa Hyväristönmäkeen, uhkaa jätevesien purkusuunnaksi tulla Saimaa. Puhtaan Saimaan arvo on itsessään korvaamaton. Riippumatta lopullisesta ratkaisusta, on ympäristöhaittojen poistamisen oltava kaiken päätöksenteon pohjana. Se on velvollisuutemme tuleville sukupolville.

Jyri Hänninen

Lappeenrannan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (kok.)